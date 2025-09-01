बालाघाट के माओवाद प्रभावित इलाके में आकाशीय बिजली गिरने से सर्चिंग ऑपरेशन पर निकले तीन जवानों को आई चोट

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। बालाघाट जिले के माओवाद प्रभावित किरनापुर थाना क्षेत्र के किन्ही चौकी अंतर्गत गोमुख पहाड़ी में सर्चिंग कर रहे हाकफोर्स के तीन जवान वज्रपात की चपेट में आ गए। गनीमत रही कि जवानों को बड़ी क्षति नहीं हुई। पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा के निर्देशन में जवानों को त्वरित उपचार के लिए गोंदिया भेजा गया। बिजली के प्रभाव में आने से जवानों को मामूली चोट आई है।

एक जवान का पैर बिजली गिरने से प्रभावित हुआ है। घटना रविवार रात लगभग 9.30 बजे की है। पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने बताया कि पुष्टि करते हुए बताया कि रविवार रात बोरवन जंगल के ऊपरी क्षेत्र पर गोमुख की पहाड़ी में हाकफोर्स जवानों की नाइट ड्यूटी थी। जवान पिछले तीन दिनों से सर्च ऑपरेशन पर थे।