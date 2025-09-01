बालाघाट के माओवाद प्रभावित इलाके में आकाशीय बिजली गिरने से सर्चिंग ऑपरेशन पर निकले तीन जवानों को आई चोट

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। बालाघाट जिले के माओवाद प्रभावित किरनापुर थाना क्षेत्र के किन्ही चौकी अंतर्गत गोमुख पहाड़ी में सर्चिंग कर रहे हाकफोर्स के तीन जवान वज्रपात की चपेट में आ गए। गनीमत रही कि जवानों को बड़ी क्षति नहीं हुई। पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा के निर्देशन में जवानों को त्वरित उपचार के लिए गोंदिया भेजा गया। बिजली के प्रभाव में आने से जवानों को मामूली चोट आई है।
एक जवान का पैर बिजली गिरने से प्रभावित हुआ है। घटना रविवार रात लगभग 9.30 बजे की है। पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने बताया कि पुष्टि करते हुए बताया कि रविवार रात बोरवन जंगल के ऊपरी क्षेत्र पर गोमुख की पहाड़ी में हाकफोर्स जवानों की नाइट ड्यूटी थी। जवान पिछले तीन दिनों से सर्च ऑपरेशन पर थे।
रात में अचानक मौसम बदला और कैम्प के बाहर एक पेड़ पर वज्रपात हुआ। हाकफोर्स जवान उज्ज्वल, देवेंद्र और छत्रपाल के पेड़ 25-30 फीट की दूरी पर थे। वज्रपात का प्रभाव जवानों पर भी पड़ा, हालांकि, उन्हें गंभीर चोट नहीं आई। तत्काल जवानों को बेहतर उपचार के लिए गोंदिया भेजा गया है, जिनकी हालत स्थिर है।
बता दें कि मिशन 2026 को देखते हुए जिले माओवाद प्रभावित इलाकों में हाकफोर्स, पुलिस, कोबरा और सीआरपीएफ के जवान दिन-रात सर्च ऑपरेशन चलाकर माओवादियों की हरकतों पर नजर बनाए हुए है। जिले में पिछले एक सप्ताह से मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। रविवार को दिनभर धूप रहने के बाद रात में कई इलाकों में गर्जना, वज्रपात और हल्की से मध्यम बारिश हुई।