MP के बालाघाट जिले में आठ महीने के अंदर बाघ के हमले से हुई पांचवीं मौत, ग्रामीणों में दहशत

    Tiger Attack in Balaghat: बालाघाट जिले में बाघ के हमले से आठ महीने में पांचवीं मौत हो गई है। गुरुवार शाम को एक 61 वर्षीय किसान पर बाघ ने हमला कर दिया, जिससे उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। ग्रामीणों में दहशत और आक्रोश है। वन विभाग ने मृतक के परिवार को 8 लाख रुपये का मुआवजा देने का आश्वासन दिया है।

    By Prashant Pandey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Fri, 05 Sep 2025 10:32:54 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 05 Sep 2025 10:45:04 AM (IST)
    1. गुरुवार शाम को अंबेझरी-देवरी मार्ग पर बाघ ने किसान पर किया था हमला।
    2. घायल किसान को बालाघाट जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था।
    3. घटना के बाद से ग्रामीण आक्रोशित हैं और सुरक्षा की मांग कर रहे हैं।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट/ कटंगी। वन परिक्षेत्र कटंगी के कन्हड़गांव सर्किल अंतर्गत अंबेझरी-देवरी सड़क मार्ग पर गुरुवार की शाम साढ़े चार से पांच बजे के बीच बाघ ने एक किसान पर हमला कर दिया। उसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कटंगी में भर्ती किया गया। जहां से हालत नाजुक देख जिला अस्पताल रेफर किया गया था। यहां रात्रि साढ़े 11 बजे इलाज के दौरान मौत हो गई। इस परिक्षेत्र में बाघ के हमले से आठ माह के भीतर यह पांचवीं मौत है। घटना के बाद ग्रामीण आक्रोशित है।

    जानकारी के अनुसार, ग्राम अंबेझरी निवासी किसान सेवकराम पिता रामाजी गौपाले 61 वर्ष रोजाना की तरह खेत में बैल और मवेशी चराने के लिए गया था। जिन्हें चराने के बाद उन्हें लेकर घर लौट रहा था। तभी वह अंबेझरी-देवरी सड़क पहुंचा था कि उस पर बाघ ने पीछे से हमला कर घायल कर दिया। इस हमले को देख अन्य किसानों ने शोर मचाया तो बाघ जंगल के अंदर भाग गया। किसान किसी तरह से घर पहुंचा और स्वजनों को जानकारी दी गई। घटना में सेवकराम के गर्दन, चेहरे पर गंभीर चोटें आई थी।

    21 दिन पूर्व में दूसरा हमला

    बाघ के हमले से 21 दिन पूर्व 14 अगस्त को ग्राम अंबेझरी निवासी विठ्ठल आसटकर अपने घर की गाय व भैंस चराने जंगल के पास गया था। उस समय बाघ ने हमला कर घायल कर दिया था। ऐसे में अब बाघ और मानव के बीच बढ़ते द्वंद को लेकर लोग भयभीत नजर आ रहे है। इस क्षेत्र के लोगों की मांग है कि खेत किनारे जंगल में फेंसिंग लगाई जाए। ताकि बाघ का प्रवेश सड़क व खेतों में आने से रूक सके। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो लगातार बाघ के लोग निवाले बनते जाएंगे और घायल होते रहेंगे। आठ माह के भीतर बाघ ने पांच लोगों को मौत के घाट उतार दिया है।

    मृतक के परिजनों को दिलाया जाएगा मुआवजा

    ग्राम अंबेझरी निवासी सेवकराम गौपाले का खेत जंगल से सौ मीटर दूरी पर है। वह अपने बैल सहित अन्य मवेशी को चराने के बाद शाम को घर लौट रहा था कि बाघ ने उस पर हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल को कटंगी से बालाघाट रेफर कर दिया गया था। जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक के स्वजनों को विभाग की तरफ से आठ लाख रुपए का मुआवजा दिलवाया जाएगा। जिसकी कार्यवाही डीएफओ कार्यालय से होगी।- बाबूलाल चढार, वन परिक्षेत्र अधिकारी कटंगी।

