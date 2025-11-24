मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    बालाघाट में बाघ का खूनी खेल... बुजुर्ग को बनाया निवाला, जंगल में अधखाया शव मिला

    MP News: गढ़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत सूपखार परिक्षेत्र के ग्राम रनवाही के जंगल में रविवार को एक वृद्ध व्यक्ति का शव छत-विछत हालत में मिला। जिसका बाघ ने शिकार कर शरीर के आधे हिस्सा को पूरी तरह से खा लिया। मृतक की पहचान गुणिराम पिता उदयराम यादव 65 वर्ष ग्राम सिंघनपुरी थाना चिल्पी जिला कबीर कबीरधाम छत्तीसगढ़ राज्य के रूप में की गई।

    By Guneshwar Sahare
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 24 Nov 2025 03:57:52 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 24 Nov 2025 03:57:52 PM (IST)
    बालाघाट में बाघ का खूनी खेल... बुजुर्ग को बनाया निवाला, जंगल में अधखाया शव मिला
    बाघ ने बुजुर्ग को बनाया निवाला।

    HighLights

    1. बाघ ने जंगल में मवेशी ढूंढने गए वृद्ध को बनाया निवाला
    2. गढ़ी थाना सूपखार परिक्षेत्र में रनवाही गांव के जंगल की घटना
    3. पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमॉर्टम कराकर स्वजनों को सौंपा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट/बैहर। गढ़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत सूपखार परिक्षेत्र के ग्राम रनवाही के जंगल में रविवार को एक वृद्ध व्यक्ति का शव छत-विछत हालत में मिला। जिसका बाघ ने शिकार कर शरीर के आधे हिस्सा को पूरी तरह से खा लिया। मृतक की पहचान गुणिराम पिता उदयराम यादव 65 वर्ष ग्राम सिंघनपुरी थाना चिल्पी जिला कबीर कबीरधाम छत्तीसगढ़ राज्य के रूप में की गई। सोमवार को पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमॉर्टम कराकर स्वजनों को सौंपा।

    मवेशियों को चराने गया फिर हुआ गुम

    बताया गया कि गुणिराम यादव अपने परिवार के साथ खेती किसानी कर अपने घर के मवेशियों को चराने का काम करता था जिसके मवेशी गुम हो गए थे। शनिवार को वह दोपहर ढ़ाई बजे अपने घर से मवेशी ढूंढने के लिए निकला था, लेकिन घर वापस नहीं आया। परिवार के लोगों ने आसपास के गांव और ग्राम समीप जंगल में खोजबीन किए, परंतु गुणिराम यादव का कोई पता नहीं चला। रविवार को गुणिराम यादव के लापता होने की रिपोर्ट उसके पुत्र बुधराम यादव 35 वर्ष ने कबीरधाम जिले के चिल्पी थाना में दर्ज कराई थीं।


    कमर के ऊपर का पूरा हिस्सा खा गया बाघ

    मृतक का पुत्र रिश्तेदारों के साथ मिलकर पिता गुणिराम यादव को खोजते हुए अपने गांव से करीब आठ किलोमीटर गढ़ी थाना क्षेत्र में आने वाले सूपखार परिक्षेत्र के जंगल पहुंचे। जंगल में उन्हें गुणिराम के खून से सने कपड़े मिले। इसके बाद बुधराम यादव अपने परिजनों के साथ सूपखार परिक्षेत्र कार्यालय पहुंचे और घटना के संबंध में बताए। इसके बाद बुधराम यादव अपने परिवार व सूपखार परिक्षेत्र के वन कर्मचारी के साथ अपने पिता गुणिराम यादव को खोजने के लिए निकले। इस बीच ग्राम रनवाही के जंगल में गुणिराम का शव क्षत-विक्षत हालत में पाया गया। बाघ ने शिकार कर लिया था और कमर के ऊपर का भाग खा चुका था। जहां पर शव पड़ा था, उसके आसपास बाघ के पगमार्क पाए गए है। इससे बाघ के शिकार की पुष्टि वन विभाग ने भी कर दी है।

    यह भी पढ़ें- रायसेन दुष्कर्म मामले में गिरफ्तारी न होने से आक्रोश बढ़ा, मंडीदीप में जाम, बाड़ी शहर बंद

    पुलिस ने क्या कहा?

    गढ़ी थाना प्रभारी भूपेंद्र सिंह पंद्रो ने कहा कि ग्राम सिंघनपुरी चिल्पी जिला कबीर कबीरधाम छत्तीसगढ़ राज्य का रहने वाला एक वृद्ध व्यक्ति अपने मवेशियों को ढूंढते हुए सूपखार परिक्षेत्र में आने वाले ग्राम रनवाही के जंगल में पहुंच गया था। जिसका बाघ ने शिकार कर शरीर के आधे हिस्से को खा गया। घटना स्थल पर पड़े क्षत-विछत शव के आसपास बाघ के पगमार्क देखे गए है। शव का पोस्टमॉर्टम गढ़ी में ही करवाकर स्वजनों को सौंप। मर्ग कायम किया गया है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.