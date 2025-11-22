मेरी खबरें
    क्या बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हार्ट अटैक से हुई बाघ की मौत?, बैठ-बैठे सिर नीचे किया और फिर नहीं उठा

    बाघ की उम्र महज दो साल थी और अभी इसे शावक ही कहा जा रहा था। इस बाघ के गांव की दिशा में जाने की आशंका बनी हुई थी, जिसकी वजह से उसे पर नजर रखी जा रही थी। अनुमान लगाया जा रहा है कि बाघ की मौत हार्ट अटैक से हुई है। हालांकि अभी बाघ का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है।

    By SanjayKumar Sharma
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sat, 22 Nov 2025 09:25:03 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 22 Nov 2025 09:39:24 AM (IST)
    बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में अचानक बाघ की मौत से सब हैरान हैं।

    1. दो दिन से रखी जा रही थी नजर, देखते-देखते चली गई जान।
    2. पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही इसकी मौत का कारण पता चलेगा।
    3. टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने शुक्रवार देर रात की मौत की पुष्टि।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, उमरिया। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक बाघ की मौत बड़े ही आश्चर्यजनक ढंग से हो गई। इस बाघ पर पिछले दो दिनों से नजर रखी जा रही थी, और देखते-देखते ही उसकी जान चली गई। यह बाघ बूढ़ा भी नहीं था और बीमार भी नहीं था। इस बाघ की उम्र महज दो साल थी और अभी इसे शावक ही कहा जा रहा था। इस बाघ के गांव की दिशा में जाने की आशंका बनी हुई थी, जिसकी वजह से उसे पर नजर रखी जा रही थी। अनुमान लगाया जा रहा है कि बाघ की मौत हार्ट अटैक से हुई है। हालांकि अभी बाघ का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है और ना ही कोई रिपोर्ट आई है।

    शाम को आई जानकारी

    शुक्रवार की देर शाम यह जानकारी सामने आई कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक बाघ की मौत हो गई है। बाघ की मौत की यह घटना टाइगर रिजर्व के पतौर रेंज में हुई है। हालांकि इस घटना को लेकर देर शाम तक किसी तरह की कोई पुष्टि पार्क प्रबंधन ने नहीं की थी।


    जबकि देर रात बाघ की मौत के मामले में जानकारी दी गई और दूर से लिया गया फोटो, वीडियो भी जारी किया गया। इस बारे में वन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बाघ की मौत के बाद प्रबंधन अलर्ट हो गया था। देर रात पार्क प्रबंधन ने यह भी बताया कि बाघ के शव का परीक्षण शनिवार की सुबह किया जाएगा।

    बैठे-बैठे मर गया बाघ

    शुक्रवार देर रात पार्क प्रबंधन ने एक विज्ञप्ति जारी करके बताया है कि दिनांक 20 नवंबर 2025 को बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पतौर परिक्षेत्र, अंतर्गत ग्राम कुश्माह के कृषि राजस्व क्षेत्र में एक बाघ के लेंटाना में बैठे होने की सूचना मिली थी। इस पर वन स्टाफ द्वारा मौके पर पहुंचकर दूर से बाघ की सतत् निगरानी की गई। शुक्रवार को भी बाघ की निगरानी की जा रही थी जिससे कि बाघ गांव की तरफ ना जा सके।

    निगरानी के दौरान 21 नवंबर को दोपहर में बाघ की मृत्यु हो गई। पोस्टमॉर्टम एवं शव दाह 22 नवंबर को किया जाएगा। मृत्यु का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। सूचना मिलते ही वरिष्ठ विभागीय अमले द्वारा तुरंत स्थल पर पहुंचकर मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी के तहत आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ की गई।

