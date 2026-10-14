निमाड़ रेंज में 114 क्विंटल गांजा पकड़ा, 33 प्रकरण दर्ज, बड़वानी में सबसे अधिक 13 मामले आए सामने

नईदुनिया प्रतिनिधि, बड़वानी/ खरगोन : निमाड़ रेंज में मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस ने आपरेशन ‘प्रहार’ के तहत बड़ी कार्रवाई की है। पिछले तीन महीनों में रेंज के चार जिलों में 33 प्रकरण दर्ज कर करीब 5 करोड़ 14 लाख रुपये मूल्य के प्रतिबंधित मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं।

पुलिस के अनुसार कार्रवाई का उद्देश्य नशे के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाना और युवाओं को नशे के जाल में फंसने से बचाना है। पुलिस महानिरीक्षक इंदौर जोन (ग्रामीण) अनुराग के मार्गदर्शन और पुलिस उप महानिरीक्षक निमाड़ रेंज सिमाला प्रसाद के निर्देशन में खरगोन, बड़वानी, खंडवा और बुरहानपुर जिलों में अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत रेंज स्तर से विशेष पुलिस बल उपलब्ध कराकर लगातार कार्रवाई की गई।