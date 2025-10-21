मेरी खबरें
    पति-पत्‍नी फांसी पर लटके मिलने से फैली सनसनी, महिला ने एक माह पहले ही MBBS में लिया था एडमिशन

    मकान का दरवाजा अंदर से बंद था। मृतकों के स्वजनों की मौजूदगी में दरवाजा तोड़कर अंदर देखा गया तो 25 वर्षीय प्रताप पुत्र कुमारिया निवासी ग्राम गुडा चाचरिया चौकी और उसकी पत्नी 23 वर्षीय रिंकी ग्राम उमर्टी वरला थाना का शव नायलान की रस्सी से लटका हुआ मिला।

    By Yuvraj Gupta
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Tue, 21 Oct 2025 05:51:19 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 21 Oct 2025 05:51:19 PM (IST)
    पति-पत्‍नी फांसी पर लटके मिलने से फैली सनसनी, महिला ने एक माह पहले ही MBBS में लिया था एडमिशन
    मृतक पति पत्नी।

    HighLights

    1. मनमुटाव को पुलिस मान रही आत्महत्या का कारण।
    2. ग्रामीण थाने के सामने स्थित अपार्टमेंट की घटना है।
    3. अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल पर दंपति ने फांसी लगाई।

    नईदुनिया न्यूज, सेंधवा (बड़वानी)। शहर के पुराने आरटीओ बैरियर स्थित किराए के मकान में रहने वाले एक पति-पत्नी का शव फांसी के फंदे पर लटके हुए मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मृतकों के स्वजनों को भी घटना की जानकारी दी। हालांकि आत्महत्या की घटना के बाद युवती के स्वजनों ने दो घंटे तक शव को नीचे नहीं उतारने दिया उनका आरोप था कि बेटी की मौत संदिग्ध ही है।

    शहर थाना पुलिस ने बताया कि मकान का दरवाजा अंदर से बंद था। मृतकों के स्वजनों की मौजूदगी में दरवाजा तोड़कर अंदर देखा गया तो 25 वर्षीय प्रताप पुत्र कुमारिया निवासी ग्राम गुडा चाचरिया चौकी और उसकी पत्नी 23 वर्षीय रिंकी ग्राम उमर्टी वरला थाना का शव नायलान की रस्सी से लटका हुआ मिला।


    जानकारी के अनुसार प्रताप स्वामी विवेकानंद कालेज से बीएड की पढ़ाई कर रहा था और गोई स्थित डिलीवरी लिमिटेड कंपनी में कार्यरत था। उसकी पत्नी रिंकी ने रीवा में एमबीबीएस में प्रवेश लिया था।

    पुलिस ने प्रारंभिक जांच में दोनों के आपसी मनमुटाव को आत्महत्या का कारण बताया है, लेकिन मामले के अन्य पहलुओं पर भी जांच जारी है। पुलिस ने मर्ग कायम कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल सेंधवा भेज दिया है। मौके पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे और पुलिस ने जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है।

