खेत से घर लौट रहे युवक पर तेंदुए ने किया हमला, संघर्ष कर पत्थर मारा तो भागा

नईदुनिया प्रतिनिधि, तलवाड़ाडेब/बड़वानी। अंजड़ थाना क्षेत्र में तलवाड़ाडेब के समीप ग्राम इंद्रापुरी में खेत से काम कर घर लौट रहे युवक पर तेंदुए ने हमला कर दिया। जिससे वह घायल हो गया।

शनिवार शाम करीब 6.30 बजे ग्राम इंद्रापुरी निवासी विशाल पुत्र विजयसिंह मंडलोई खेत से काम करके बाइक से अपने घर लौट रहा था। रास्ते में पगडंडी के रास्ते पर खेत में बैठे तेंदुए ने अचानक उस पर हमला कर दिया। चलती बाइक पर हमला होने से वह बाइक सहित गिर गया। तेंदुए ने उसके पैर में काट लिया वहीं दोनों में संघर्ष हुआ।