मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    खेत से घर लौट रहे युवक पर तेंदुए ने किया हमला, संघर्ष कर पत्थर मारा तो भागा

    युवक ने जमीन पर पड़े पत्थर तेंदुए को मारे जिससे तेंदुआ खेत के रास्ते जंगल की ओर भाग गया। वहीं युवक उठा और शोर मचाया जिस पर खेत में कुछ दूर काम कर रहे ...और पढ़ें

    By Yuvraj GuptaEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Sat, 27 Dec 2025 08:11:02 PM (IST)Updated Date: Sat, 27 Dec 2025 08:21:09 PM (IST)
    खेत से घर लौट रहे युवक पर तेंदुए ने किया हमला, संघर्ष कर पत्थर मारा तो भागा
    बड़वानी में तेंदुए ने युवक पर किया हमला। - सांकेतिक फोटो।

    HighLights

    1. खेत में बैठे तेंदुए ने अचानक उस पर हमला कर दिया।
    2. चलती बाइक पर हमला होने से बाइक सहित गिर गया।
    3. तेंदुए ने उसके पैर में काट लिया वहीं दोनों में संघर्ष हुआ।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, तलवाड़ाडेब/बड़वानी। अंजड़ थाना क्षेत्र में तलवाड़ाडेब के समीप ग्राम इंद्रापुरी में खेत से काम कर घर लौट रहे युवक पर तेंदुए ने हमला कर दिया। जिससे वह घायल हो गया।

    शनिवार शाम करीब 6.30 बजे ग्राम इंद्रापुरी निवासी विशाल पुत्र विजयसिंह मंडलोई खेत से काम करके बाइक से अपने घर लौट रहा था। रास्ते में पगडंडी के रास्ते पर खेत में बैठे तेंदुए ने अचानक उस पर हमला कर दिया। चलती बाइक पर हमला होने से वह बाइक सहित गिर गया। तेंदुए ने उसके पैर में काट लिया वहीं दोनों में संघर्ष हुआ।

    naidunia_image

    घायल युवक का अस्पताल में उपचार किया गया।

    युवक ने जमीन पर पड़े पत्थर तेंदुए को मारे जिससे तेंदुआ खेत के रास्ते जंगल की ओर भाग गया। वहीं युवक उठा और शोर मचाया जिस पर खेत में कुछ दूर काम कर रहे ग्रामीण वहां आए। युवक को स्वास्थ्यकेंद्र पर लाया गया जहां उसे रैबिज के इंजेक्शन लगाकर पैर के घाव की मरहम पट्टी की गई। तेंदुए के इस हमले से ग्राम इंद्रापुरी में ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है।


    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.