बड़वानी में पुलिया से नीचे गिरी गिरी बाइक, पत्थर सिर पर लगने से मेडिकल ऑफिसर की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, सेंधवा/बड़वानी। विधानसभा के धवली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ मेडिकल आफिसर की बाइक दुर्घटना में मौत हो गई। मंगलवार रात को वे अपने घर ग्राम अड़नदी से धवली स्थित शासकीय अस्पताल जा रहे थे। युवा चिकित्सक ने जुलाई माह में ही सेवाएं देना शुरू किया था और हादसे में मौत के बाद ग्रामीण क्षेत्र में शोक की लहर है। उनके पिता सीताराम कोठारी अड़नदी पंचायत के सरपंच हैं।

वरला थाना पुलिस ने बताया कि मंगलवार रात करीब नौ बजे के बीच वे अपने घर ग्राम अड़नदी से धवली स्थित शासकीय अस्पताल जा रहे थे तभी वरला के ग्राम झांगता और अड़नदी के बीच नदी पर जैसे ही पहुंचे उनकी बाइक अनियंत्रित होकर नीचे गिर गई। रात के समय हुए हादसे में अंधेरे के कारण उन्हें संभलने तक का मौका नहीं मिला।

सिर सहित अन्य हिस्सों में गंभीर चोट लगी। सूचना के बाद परिजन घटनास्थल पहुंचे और उन्हें ताबड़तोड़ खरगोन ले जाया गया लेकिन रास्ते में ही चिकित्सक की मौत हो गई। सीबीएमओ ओएस कनेल ने बताया कि डॉ. ग्यारसीलाल कोठारी ने जुलाई माह में ही धवली में अनुबंध के आधार पर मेडिकल ऑफिसर के रूप में कार्यभार संभाला था।

वे पिछले पांच माह से अपनी सेवाएं दे रहे थे। बलवाड़ी में भी सेवाएं देने आ रहे थे। ग्रामीणों ने बताया कि अपने सरल व्यवहार के कारण उन्हें पसंद किया जा रहा था लेकिन हादसे में मौत की सूचना के बाद कई ग्रामीण स्तब्ध हुए है। ग्रामीणों ने कहा कि एक होनहार चिकित्सक की इस तरह मौत से क्षेत्र के मरीजों का बड़ा नुकसान हुआ है क्यों कि स्थानीय नागरिक होने के चलते वे यहां की समस्याओं को करीब से समझते थे।