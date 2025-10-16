मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP के सेंधवा में फिल्मी अंदाज़ में युवक का अपहरण, पुलिस ने कुछ ही घंटे में किया पर्दाफाश

    घटना की सूचना मिलते ही सेंधवा शहर थाना पुलिस हरकत में आ गई। थाना प्रभारी बलजीत सिंह बिसेन ने बताया कि पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से आरोपितों का पता लगाकर कुछ ही घंटों में मुख्य आरोपित आशीष कुमरावत, चेतन धामोने, जय धामोने, दिलीप और एक नाबालिग को पकड़ा।

    By Yuvraj Gupta
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Thu, 16 Oct 2025 08:27:53 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 16 Oct 2025 08:30:12 PM (IST)
    MP के सेंधवा में फिल्मी अंदाज़ में युवक का अपहरण, पुलिस ने कुछ ही घंटे में किया पर्दाफाश
    पुलिस ने जब्‍त की कार।

    नईदुनिया न्यूज, सेंधवा। सेंधवा में गुरुवार दोपहर को एक युवक का फिल्मी अंदाज़ में अपहरण कर लिया गया। जानकारी के अनुसार तालिब नामक युवक एक पुराने मामले को लेकर न्यायालय में पेशी के लिए पहुंचा था। तभी दोपहर करीब एक बजे किला परिसर स्थित न्यायालय के बाहर एक वाहन में आए पांच लोगों ने उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठाया और अपने साथ ले गए।

    घटना की सूचना मिलते ही सेंधवा शहर थाना पुलिस हरकत में आ गई। थाना प्रभारी बलजीत सिंह बिसेन ने बताया कि पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से आरोपितों का पता लगाकर कुछ ही घंटों में मुख्य आरोपित आशीष कुमरावत, चेतन धामोने, जय धामोने, दिलीप और एक नाबालिग को पकड़ा।


    सभी को हिरासत में लेकर थाने लाया गया है, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस के अनुसार तालिब और आशीष पहले से एक-दूसरे को जानते हैं और दोनों के बीच पुराने विवाद को लेकर न्यायालय में मामला दर्ज है।

    इसी प्रकरण में दबाव बनाने के उद्देश्य से उसका अपहरण किया गया था। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.