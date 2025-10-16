MP के सेंधवा में फिल्मी अंदाज़ में युवक का अपहरण, पुलिस ने कुछ ही घंटे में किया पर्दाफाश

नईदुनिया न्यूज, सेंधवा। सेंधवा में गुरुवार दोपहर को एक युवक का फिल्मी अंदाज़ में अपहरण कर लिया गया। जानकारी के अनुसार तालिब नामक युवक एक पुराने मामले को लेकर न्यायालय में पेशी के लिए पहुंचा था। तभी दोपहर करीब एक बजे किला परिसर स्थित न्यायालय के बाहर एक वाहन में आए पांच लोगों ने उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठाया और अपने साथ ले गए।

घटना की सूचना मिलते ही सेंधवा शहर थाना पुलिस हरकत में आ गई। थाना प्रभारी बलजीत सिंह बिसेन ने बताया कि पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से आरोपितों का पता लगाकर कुछ ही घंटों में मुख्य आरोपित आशीष कुमरावत, चेतन धामोने, जय धामोने, दिलीप और एक नाबालिग को पकड़ा।