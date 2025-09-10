मेरी खबरें
    By Yuvraj Gupta
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Wed, 10 Sep 2025 06:23:08 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 10 Sep 2025 06:24:42 PM (IST)
    Barwani News: बस को टक्कर मार रोड साइड घुसा कंटेनर, स्टेयरिंग में फंसे चालक को मशक्कत कर निकाला
    फोटो :-बिजासन घाट क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त कंटेनर में फंसे चालक को निकालते हुए ग्रामीण।

    नईदुनिया न्यूज, सेंधवा/बिजासनघाट (बड़वानी) : सेंधवा के समीप बिजासन घाट पर भारी वाहनों के साथ ब्रेक फेल होने की घटनाएं बढ़ती जा रही है। बुधवार सुबह करीब 10 बजे बनारस से महाराष्ट्र की तरफ जा रहे कंटेनर ने पहले तो आगे चल रही महाराष्ट्र परिवहन की बस को टक्कर मारी फिर असंतुलित होकर रोड साइड उतारकर पलट गया। गनीमत रही कि हादसे में बस को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ लेकिन कंटेनर चालक हादसे के बाद स्टीयरिंग में फंस गया। जिसे ग्रामीणों और पुलिस ने मशक्क्त से निकाला। घटना के बाद प्रधान आरक्षक मकसूद खान, मुकेश यादव, आरक्षक नारायण पाटीदार ने पहुंच कार्रवाई की।

