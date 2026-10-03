बड़वानी में भाजपा सांसद का बड़ा बयान, कहा- 5 बच्चे पैदा करो; 'हम दो, हमारे पांच' का भी दिया नारा

नईदुनिया प्रतिनिधि, बड़वानी। शहर में नवरात्रि के बाद प्रस्तावित भंडारे की तैयारियों को लेकर हुई बैठक उस समय सुर्खियों में आ गई, जब खरगोन-बड़वानी सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने जनसंख्या और परिवार के आकार को लेकर अपनी बात रखी। कालिका माता मंदिर परिसर में आयोजित बैठक में सांसद ने ‘हम दो, हमारे पांच’ का नारा देते हुए हिंदू परिवारों से कम से कम पांच बच्चे पैदा करने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने युवाओं से समय पर विवाह करने और परिवार बढ़ाने की बात कही।

सांसद के इस बयान के बाद शनिवार को स्थानीय राजनीतिक और सामाजिक हलकों में इसकी चर्चा रही। बैठक में कांग्रेस विधायक राजन मंडलोई, पूर्व मंत्री प्रेमसिंह पटेल सहित जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद थे। भंडारे की बैठक में परिवार और जनसंख्या का मुद्दा बैठक का मूल उद्देश्य नवरात्रि के बाद होने वाले भंडारे की तैयारियों पर चर्चा करना था। इसी दौरान सांसद पटेल ने जनसंख्या संतुलन का मुद्दा उठाया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि यदि जनसंख्या का संतुलन नहीं रहा तो हिंदू समाज अल्पसंख्यक हो सकता है।