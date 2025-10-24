नईदुनिया प्रतिनिधि, बड़वानी। मध्य प्रदेश के बड़वानी में एबी रोड पर ट्रक की टक्कर से एक युवक की मौत और दूसरे के गंभीर घायल होने की घटा सामने आई है। हादसे में गंभीर घायल युवक को इलाज के लिए इंदौर रेफर किया गया है। मृत युवक के परिजनों और क्षेत्र के लोगों ने उसका शव एबी रोड पर रखकर प्रदर्शन किया। इससे नेशनल हाईवे पर दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइन लग गई। ये लोग टोल कंपनी से सर्विस रोड बनाने की मांग भी कर रहे हैं, ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। सूचना मिलने पर अधिकारी परिजनों को समझाने पहुंचे।

इधर... युवक पर चाकू से हमला, हालत गंभीर होने पर इंदौर किया रेफर बड़वानी जिले के अंजड़ थाना क्षेत्र के ग्राम मंडवाड़ा में बुधवार को दो युवकों में पुरानी किसी बात को लेकर विवाद हो गया। मंडवाड़ा के युवक ने उजवनी गांव के युवक को पेट में चाकू मार दिया। जिससे वह गंभीर घायल हो गया। उसके दोस्त उसे बाइक से अंजड़ के सिविल अस्पताल ले गए। हालंत गंभीर होने से उसे जिला अस्पताल रेफर किया।

स्थिति नाजक होने से चिकित्सकों ने उसे इंदौर रेफर किया है। उजवनी गांव के नीरज मुजाल्दे ने बताया कि शुभम पुत्र मनीष मुजाल्दे के साथ मंडवाड़ा के दक्ष नामक युवक ने पुरानी बात को लेकर विवाद करते हुए उसके पेट में चाकू मार दिया। जिससे वह गंभीर घायल हो गया। बड़वानी में इलाज के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए इंदौर ले जा रहे है। स्थिति नाजूक बनी हुई है। उधर घटनाक्रम को लेकर अंजड़ टीआई आरआर चौहान ने बताया कि चाकूबाजी की सूचना मिली है। स्वजनों को थाने बुलाया है। उनके बयान लेकर चाकूबाजी करने वाले आरोपित के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।