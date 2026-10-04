बड़वानी में शादी का झांसा देकर की लाखों की ठगी, लुटेरी दुल्हन को पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा

नईदुनिया प्रतिनिधि, बड़वानी : शादी का रिश्ता तय कर मोटी रकम और चांदी के आभूषणों की ठगी करने वाले गिरोह के खिलाफ बड़वानी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फरार चल रही महिला आरोपित को गिरफ्तार किया है।
नागलवाड़ी थाना क्षेत्र की बालसमुद चौकी पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपित महिला को पकड़ा। पुलिस के अनुसार मामले में फरियादी से शादी के नाम पर कुल 2 लाख 25 हजार रुपये की धोखाधड़ी की गई थी।
पुलिस के मुताबिक आरोपित महिला और उसके साथियों ने शादी का प्रलोभन देकर फरियादी से रकम और चांदी के आभूषण प्राप्त किए। इसके बाद गिरोह फरार हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपितों की तलाश के लिए विशेष टीम गठित की थी।
त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने फरार महिला आरोपित को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक एंड्रायड मोबाइल फोन और चार हजार रुपये नकद बरामद किए। बरामद सामान की कुल कीमत करीब 14 हजार रुपये बताई गई है।
मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस गिरोह से जुड़े अन्य फरार सदस्यों की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। गिरफ्तार महिला आरोपित को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
कार्रवाई में कार्यवाहक थाना प्रभारी उपनिरीक्षक कमलकिशोर, बालसमुद चौकी प्रभारी सहायक उपनिरीक्षक संजय शर्मा, महिला प्रधान आरक्षक हेमलता रोमड़े, चालक प्रधान आरक्षक प्रेमसिंह बघेल आदि की भूमिका रही।
बिजासन घाट : नेशनल हाईवे-52 पर गवाड़ी कट पाइंट के पास एक श्वान सामने आ जाने से एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में कार क्षतिग्रस्त होकर सड़क पर आड़ी हो गई।
कार में सवार पांच दोस्तों में से एक को मामूली चोट आई, जिसे बिजासन चौकी के आरक्षक नारायण पाटीदार ने हाईवे एंबुलेंस की मदद से उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। आरक्षक नारायण पाटीदार के अनुसार कार सवार पांच दोस्त पुणे से उज्जैन महाकाल दर्शन के लिए गए थे।
दर्शन के बाद सभी वापस पुणे लौट रहे थे। श्वान को बचाने के प्रयास में चालक का कार पर नियंत्रण बिगड़ गया और डिवाइडर से टकराकर सड़क पर आड़ी हो गई।
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