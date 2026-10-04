बड़वानी में शादी का झांसा देकर की लाखों की ठगी, लुटेरी दुल्हन को पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा

नईदुनिया प्रतिनिधि, बड़वानी : शादी का रिश्ता तय कर मोटी रकम और चांदी के आभूषणों की ठगी करने वाले गिरोह के खिलाफ बड़वानी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फरार चल रही महिला आरोपित को गिरफ्तार किया है। 2 लाख 25 हजार रुपये की धोखाधड़ी की नागलवाड़ी थाना क्षेत्र की बालसमुद चौकी पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपित महिला को पकड़ा। पुलिस के अनुसार मामले में फरियादी से शादी के नाम पर कुल 2 लाख 25 हजार रुपये की धोखाधड़ी की गई थी। फरियादी से रकम और चांदी के आभूषण लेकर गिरोह फरार हो गया पुलिस के मुताबिक आरोपित महिला और उसके साथियों ने शादी का प्रलोभन देकर फरियादी से रकम और चांदी के आभूषण प्राप्त किए। इसके बाद गिरोह फरार हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपितों की तलाश के लिए विशेष टीम गठित की थी।

त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने फरार महिला आरोपित को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक एंड्रायड मोबाइल फोन और चार हजार रुपये नकद बरामद किए। बरामद सामान की कुल कीमत करीब 14 हजार रुपये बताई गई है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस गिरोह से जुड़े अन्य फरार सदस्यों की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। गिरफ्तार महिला आरोपित को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।