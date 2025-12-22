मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    बड़वानी में सोयाबीन से भरे ट्रक ने कार, बाइक को मारी फिर पहाड़ी से टकराकर पलट गया

    बिजासन चौकी प्रभारी रोहित पाटीदार ने बताया कि सोमवार रात को महाराष्ट्र की तरफ जा रहा ट्राला के ब्रेक फेल होने से ट्राला असंतुलित हो गया। उस दौरान ट्रै ...और पढ़ें

    By Yuvraj GuptaEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Mon, 22 Dec 2025 06:36:56 PM (IST)Updated Date: Mon, 22 Dec 2025 06:41:38 PM (IST)
    बड़वानी में सोयाबीन से भरे ट्रक ने कार, बाइक को मारी फिर पहाड़ी से टकराकर पलट गया
    घटनास्थल का निरीक्षण करते बिजासन चौकी पुलिस जवान।

    HighLights

    1. असंतुलित होकर सोयाबीन से भरे ट्रक ने मारी टक्‍कर
    2. बाइक को मारी फिर पहाड़ी से टकराकर पलट गया
    3. बिजासन घाट पर फिर हुआ हादसा, बल बाल बचे लोग

    नईदुनिया न्यूज, सेंधवा। सोयाबीन से भरी ट्रक ब्रेक फेल होने से असंतुलित होकर एक कार, एक बाइक तो टक्कर मारते हुए रोंग साइड जाकर पहाड़ से टकरा गई। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को भी गंभीर चोट नहीं लगी। ट्रक महाराष्ट्र की तरफ जा रहा था तभी चिड़ी मोड़ पर हादसा हुआ। बिजासन चौकी पुलिस ने मौके पर पहुंच बचाव अभियान चलाया वहीं प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की है।

    बिजासन चौकी प्रभारी रोहित पाटीदार ने बताया कि सोमवार रात को महाराष्ट्र की तरफ जा रहा ट्राला के ब्रेक फेल होने से ट्राला असंतुलित हो गया। उस दौरान ट्रैक ने कार ओर बाइक सवार को टक्कर मार दी और पहाड़ से टकराकर पलट गया।


    बड़े हादसे के बाद भी गनीमत रही कि किसी भी व्यक्ति को गंभीर चोट नहीं लगी हालांकि कार ओर बाइक क्षतिग्रस्त हुई हैं। हादसे के बाद जाम की स्थित निर्मित ही इसकी एक लाइन को सुचारू किया गया।

    बिजासन चौकी पर पदस्थ नारायण पाटीदार सहित अन्य जवान द्वारा वाहनों को हटवाकर ट्राफिक खुलवाया। बाइक सवार बाबूलाल पुत्र गुमान सिंह निवासी देवझिरी सेंधवा अपनी ससुराल महाराष्ट्र जा रहा था। वहीं कार मालिक रतिलाल रेबा डावर निवासी कुंडिया मालवान वरला का है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.