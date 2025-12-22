बड़वानी में सोयाबीन से भरे ट्रक ने कार, बाइक को मारी फिर पहाड़ी से टकराकर पलट गया

नईदुनिया न्यूज, सेंधवा। सोयाबीन से भरी ट्रक ब्रेक फेल होने से असंतुलित होकर एक कार, एक बाइक तो टक्कर मारते हुए रोंग साइड जाकर पहाड़ से टकरा गई। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को भी गंभीर चोट नहीं लगी। ट्रक महाराष्ट्र की तरफ जा रहा था तभी चिड़ी मोड़ पर हादसा हुआ। बिजासन चौकी पुलिस ने मौके पर पहुंच बचाव अभियान चलाया वहीं प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की है।

बिजासन चौकी प्रभारी रोहित पाटीदार ने बताया कि सोमवार रात को महाराष्ट्र की तरफ जा रहा ट्राला के ब्रेक फेल होने से ट्राला असंतुलित हो गया। उस दौरान ट्रैक ने कार ओर बाइक सवार को टक्कर मार दी और पहाड़ से टकराकर पलट गया।