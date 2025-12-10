MP के बड़वानी में परीक्षा के दौरान चैकिंग के नाम पर छात्राओं के कपड़े उतरवाने का आरोप! परिजनों ने किया हंगामा

नईदुनिया प्रतिनिधि, बड़वानी। बोर्ड परीक्षाओं के पूर्व चल रही प्री बोर्ड परीक्षा में प्रवेश के पूर्व खेल शिक्षिका द्वारा चेकिंग के नाम पर छात्राओं के कपड़े उतरवाने का मामला शहर में बुधवार को सामने आया। जब छात्राएं परीक्षा देकर घर पहुंची और स्वजनों को यह बात बताई, तो स्वजनों और अभाविप के सदस्यों ने संबंधित स्कूल में जमकर हंगामा किया।

इस दौरान छात्राओं के स्वजनों ने स्कूल प्रबंधन के विरूद्ध जमकर विरोध दर्ज कराया। स्कूल में रखे गमले-पौधे फेंक किए और काफी देर बहसबाजी हुई। सूचना पर शहर पुलिस के महिला-पुरुष जवान भी मौके पर पहुंचे। हालांकि इस मामले में प्रबंधन द्वारा संबंधित खेल शिक्षिका को हटाने की बात कही। वहीं इस मामले को लेकर संबंधित छात्राओं के स्वजन शहर कोतवाली में एफआईआर के लिए पहुंंचे और शिकायती आवेदन सौंपा।