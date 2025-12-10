मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP के बड़वानी में परीक्षा के दौरान चैकिंग के नाम पर छात्राओं के कपड़े उतरवाने का आरोप! परिजनों ने किया हंगामा

    अभाविप के राहुल भंडोले ने बताया कि शहर की सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल में प्री बोर्ड परीक्षा के दौरान चेकिंग के नाम पर छात्राओं के कपड़े उतारने का मामला सामने आया था। मौके पर पहुंच कर स्कूल प्रबंधन के समक्ष विरोध दर्ज कराया। साथ ही चेताया कि भविष्य में ऐसी हरक़त नहीं होना चाहिए।

    By Yuvraj Gupta
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Wed, 10 Dec 2025 09:17:57 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 10 Dec 2025 09:21:15 PM (IST)
    MP के बड़वानी में परीक्षा के दौरान चैकिंग के नाम पर छात्राओं के कपड़े उतरवाने का आरोप! परिजनों ने किया हंगामा
    स्कूल में जांच करते हुए पुलिसकर्मी।

    HighLights

    1. छात्राओं के कपड़े उतरवाने का आरोप
    2. स्वजनों व अभाविप सदस्यों ने किया हंगामा
    3. सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल का मामला

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बड़वानी। बोर्ड परीक्षाओं के पूर्व चल रही प्री बोर्ड परीक्षा में प्रवेश के पूर्व खेल शिक्षिका द्वारा चेकिंग के नाम पर छात्राओं के कपड़े उतरवाने का मामला शहर में बुधवार को सामने आया। जब छात्राएं परीक्षा देकर घर पहुंची और स्वजनों को यह बात बताई, तो स्वजनों और अभाविप के सदस्यों ने संबंधित स्कूल में जमकर हंगामा किया।

    इस दौरान छात्राओं के स्वजनों ने स्कूल प्रबंधन के विरूद्ध जमकर विरोध दर्ज कराया। स्कूल में रखे गमले-पौधे फेंक किए और काफी देर बहसबाजी हुई। सूचना पर शहर पुलिस के महिला-पुरुष जवान भी मौके पर पहुंचे। हालांकि इस मामले में प्रबंधन द्वारा संबंधित खेल शिक्षिका को हटाने की बात कही। वहीं इस मामले को लेकर संबंधित छात्राओं के स्वजन शहर कोतवाली में एफआईआर के लिए पहुंंचे और शिकायती आवेदन सौंपा।


    अभाविप के राहुल भंडोले ने बताया कि शहर की सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल में प्री बोर्ड परीक्षा के दौरान चेकिंग के नाम पर छात्राओं के कपड़े उतारने का मामला सामने आया था। मौके पर पहुंच कर स्कूल प्रबंधन के समक्ष विरोध दर्ज कराया। साथ ही चेताया कि भविष्य में ऐसी हरक़त नहीं होना चाहिए।

    जांच में जुटी पुलिस

    मामले को लेकर टीआई दिनेश सिंह कुशवाहा ने बताया कि बायपास स्थित एक स्कूल में प्री बोर्ड परीक्षा के दौरान शिक्षिका द्वारा छात्राओं के कपड़े उतारने की शिकायत आई है। मामले को जांच में लिया है। पुलिस जांच कर रही है

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.