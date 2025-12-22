बड़वानी में नहर के पानी निकासी नहीं होने से खेत में घुसा पानी, मक्का को नुकसान

नईदुनिया प्रतिनिधि, बड़वानी। रबी सीजन के दौरान इस समय इंदिरा सागर की नहरों में पानी भरा हुआ है। इस दौरान टूटी फूटी और जल निकासी के अभाव में रिसाव की स्थिति में किसानों को नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। ऐसा ही मामला सोमवार सुबह अंजड़ क्षेत्र के मोहीपुरा में देखने को मिला। यहां एक खेत के पास से गुजर रही आधी अधूरी नहर में जल निकासी के अभाव में पानी ओव्हर फ्लो होकर समीप खेत मे पहुंचा। इससे किसान की तैयार मक्का फसल को नुकसान पहुंचा है।
बता दें कि इंदिरा नहरों की मानिटरिंग नर्मदा घाटी विकास विभाग संभाग क्रमांक 11 कर रहा है। नहर के निर्माण को सालों पहले कागजों में पूर्ण होना बता दिया गया है, लेकिन मौका मुआयना करने पर नहर कई जगह आज भी अधूरी है। ऐसे में नहर के पानी निकासी नहीं होने के कारण अंतिम छोर के किसानों के खेतों में पानी घुस रहा है।
मोहीपुरा के चकेरी के किसान खेमचंद शर्मा के खेत में रखी करीब 50 ट्राली मक्का के भुट्टे नहर के पानी से प्रभावित हुए। किसान ने कहा कि मक्का के भुट्टों को सुखने के लिए रखा था, रात के समय नहर का पानी उफान पर आने से खेत में जल जमाव व दलदल की स्थिति बन गई। वहीं सूखने को रखी मक्का खराब हो गई।
किसान ने कहा कि इसको लेकर पूर्व में कई बार सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की हैं, लेकिन कोई निराकरण नहीं निकला। किसान के अनुसार इस शिकायत को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों से गुहार लगाने पर गैर जवाबदार जवाब नहीं मिलता। किसान ने बताया कि उनके पुश्तैनी खेत के उत्पादन पर ही परिवार आश्रिम है।