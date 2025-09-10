अभद्र व्यवहार, ज्यादा फीस, फेल करने की धमकी... प्रिंसिपल को हटाने को लेकर अड़े विद्यार्थी

नईदुनिया प्रतिनिधि, बड़वानी। जिला मुख्यालय से करीब 35 किमी दूर मेणीमाता स्थित शासकीय हायर सेकंडरी स्कूल के विद्यार्थी स्कूल की प्राचार्य को हटाने की मांग को लेकर बुधवार दोपहर बाद बड़वानी के लिए पैदल निकले। इसकी खबर लगते ही पुलिस, प्रशासन व शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंची। हालांकि विद्यार्थी करीब नौ किमी पैदल चलकर सिलावद के आगे बरू खोदरा फाटे तक पहुंचे। यहां विद्यार्थियों ने नारेबाजी कर रोड पर चक्का जाम कर दिया।

विद्यार्थियों का आरोप हैं कि स्कूल की प्राचार्य अभद्र व्यवहार करती हैं। प्रवेश के नाम पर अधिक फीस ले चुकी हैं। रुपये मांगने पर स्कूल से निकालने और फेल करने की धमकी देती हैं। वहीं स्कूल का एक शिक्षक बच्चों से सिगरेट-तंबाकू बुलवाता हैं। तीन वर्ष से बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं दी गई। स्कूल के शौचालय में पानी तक नहीं उपलब्ध कराया जाता। इस संबंध में विद्यार्थियों द्वारा मांग किए जाने पर अभद्र व्यवहार कर स्कूल से निकालने की धमकियां दी जाती हैं।

इससे परेशान होकर विद्यार्थियों ने बुधवार को स्कूल से निकलकर बड़वानी में नवागत कलेक्टर से शिकायत करने पैदल राह पकड़ी। मेणीमाता के ग्रामीण भागीरथ पंवार ने कहा कि स्कूल की प्राचार्य का बच्चों के प्रति व्यवहार खराब है। तीन वर्ष से परिणाम खराब आ रहा है। शिक्षा व शिक्षकों पर उनका ध्यान नहीं है। अभाविप के प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य कुंदन अलावे ने भी रोष जताया। लिखित आदेश पर माने विद्यार्थी गांव से करीब नौ किमी पैदल चलने के बाद विद्यार्थी बड़वानी-सेंधवा स्टेट हाईवे स्थित बरूखोदरा फाटे पर रुक गए। यहां ग्रामीणों द्वारा बच्चों को पेयजल व नाश्ते की व्यवस्था की। शाम तक विद्यार्थी यहां धरने पर बैठे रहे। मौके पर तहसीलदार हितेंद्र भावसार, बीईओ रणजीत सिंह जाधव और सिलावद पुलिस की मौजूदगी में प्राचार्या व शिक्षक के विरूद्ध जमकर नारेबाजी कर तत्काल उन्हें हटाने की मांग की।