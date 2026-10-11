शादी का झांसा, फिर 2.25 लाख की चपत, बड़वानी में पुलिस ने ‘लुटेरी दुल्हन’ गिरोह काे दबोचा

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालसमुद/ बड़वानी : शादी के नाम पर भरोसा जीतकर कथित तौर पर लाखों रुपये की ठगी करने वाले गिरोह के खिलाफ बालसमुद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक महिला और एक पुरुष आरोपित को गिरफ्तार किया है। शादी का प्रलोभन देकर फरियादी से चांदी के आभूषण सहित 2 लाख 25 हजार रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले में दोनों आरोपी फरार चल रहे थे। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। आरोपितों के कब्जे से 27 हजार रुपये नकद, चांदी की एक जोड़ी पायजेब और बाइक सहित कुल 1 लाख 32 हजार रुपये का मशरूका जब्त किया गया है।

मामला थाना नागलवाड़ी क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार, फरियादी के साथ शादी का प्रलोभन देकर चांदी के आभूषण सहित कुल 2.25 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई थी। शिकायत के आधार पर थाना नागलवाड़ी में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई। मामले में फरार आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की गई थी।