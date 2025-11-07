पान खाने रुके व्यक्ति को लगा 2.40 लाख का चूना, छोटी गलती पड़ गई भारी, पुलिस खंगाल रही CCTV

नईदुनिया प्रतिनिधि, बड़वानी। शहर के बजरंग व्यायामशाला के सामने चौराहे पर स्थित एक पान दुकान पर 10 रुपये का पान का स्वाद लेने के लिए एक व्यक्ति को 2.40 लाख रुपये का चूना लग गया। दरअसल समीप ग्राम का एक व्यक्ति बैंक से राशि निकालकर बाइक से घर लौट रहा था। इस दौरान उत्कृष्ट स्कूल मार्ग के पूर्व चौराहे पर पान खाने के लिए रुका। पान खाकर कुछ देर बाद पुन: पान दुकान पर आया और दुकानदार को बताया कि बाइक की डिक्की में रखे 2.40 लाख रुपये गायब हो गए।

इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। हालांकि इस दौरान रुपये चुराने वाला गायब हो गया। सूचना पर कोतवाली पुलिस पहुंची और मुआयना कर जानकारी ली। कोतवाली प्रभारी दिनेश सिंह कुशवाह ने बताया कि समीप ग्राम करी निवासी भगवान पुत्र दुले सोलंकी के साथ यह घटना हुई हैं।

फरियादी ने पुलिस को बताया कि वो शुक्रवार दोपहर बाद बड़वानी की बैंक ऑफ इंडिया शाखा से 2.40 लाख रुपये निकालकर थैली में रखकर बाइक की डिक्की में रख दिए। इसके बाद महेंद्र टाकीज के समीप पान दुकान पर पान खाने रुका था। इस दौरान डिक्की में रुपये भरी थैली गायब हो गई। जानकारी के अनुसार डिक्की के ढक्कन का लॉक नहीं था। ऐसे में अज्ञात व्यक्ति ने आसानी से रुपये भरी थैली गायब कर दी। पान खाया, कुछ देर बाद आकर कहा- रुपये गायब हो गए पान दुकान संचालक दिलीप कुशवाह ने बताया कि दोपहर 12.30 बजे संबंधित पान खाने आया था। तंबाकू ली और चला गया। कुछ देर बाद वो वापस आया और कहा कि किसी ने मेरी बाइक की डिक्की में रुपये भरी थैली निकाल ली। उसमें 2.40 लाख रुपये थे। इसके बाद वो शिकायत लेकर थाने गया। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर मुआयना कर जानकारी ली।