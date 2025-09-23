बड़वानी जिले में 40 दिन से दहशत फैलाने वाला आदमखोर तेंदुआ अब पिंजरे में कैद

नईदुनिया प्रतिनिधि, जुलवानिया/बड़वानी। पिछले 40 दिनों से ग्रामीण क्षेत्र में अपनी दहशत बनाने वाले आदमखोर मादा तेंदुए को पुलिस ने मंगलवार शाम लगभग 7 बजे के लगभग पिंजरे में कैद कर लिया है वही मादा तेंदुए के दो बच्चों को भी रेक्सीयू किया गया है।
वन विभाग के सूत्रों के अनुसार राजपुर वन परिक्षेत्र के बिलवानी के करतिया फलिया से खूंखार मादा तेंदुआ वन विभाग के द्वारा पकड़ लिए 100 से अधिक वन कर्मियों ने लगातार सर्चिंग करते हुए तेंदुए को पकड़ा है।
इससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। गौरतलब है कि 20 सितंबर को 8 साल की बालिका को तेंदुआ उसकी मां के सामने से उठा ले गया था। पूर्व में 16 अगस्त को 7 साल के सुभाष को भी तेंदुआ ने अपना शिकार बनाया था।
पिछले दिनों चंदू बाई नामक महिला को भी तेंदुए घायल कर दिया था। सोमवार को सीसीटीवी कैमरे में मादा तेंदुए अपने दो बच्चों के साथ खेत में घुमाते हुए नजर आई थीं।