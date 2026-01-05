बड़वानी में कोहरे के चलते पलटा दूध से भरा टैंकर, हेल्पर की मौत, चालक गंभीर, इंदौर रैफर

मेरी खबरें
    By Yuvraj GuptaEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Mon, 05 Jan 2026 08:12:03 PM (IST)Updated Date: Mon, 05 Jan 2026 08:14:14 PM (IST)
    सड़क पर पलटा हुआ दूध का ट्रक।

    HighLights

    1. कोहरे के चलते पलट दूध से भरा टैंकर
    2. तलवाड़ा बुजुर्ग के पास सुबह 8 बजे घटना
    3. हेल्पर की मौत, चालक गंभीर, इंदौर रैफर

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बड़वानी। जिला मुख्यालय पर कोतवाली के पास स्थित सांची दूध डेयरी से हजारों लीटर दूध भरकर सेंधवा के जामली स्थित एबी रोड प्लांट पर जा रहा टैंकर सोमवार सुबह पलट गया। यह घटना जिला मुख्यालय से करीब 12 किमी दूर ग्राम तलवाड़ा बुजुर्ग के पास हुई।

    घटना का प्रारंभिक कारण घना कोहरा होना बताया गया है। घटना के बाद ग्रामीणों ने 108 एंबुलेंस व पुलिस को सूचना दी। घायल चालक व हेल्पर को जिला अस्पताल लेकर आए।

    यहां हेल्पर को मृत घोषित किया। वहीं चालक को गंभीर हालत में इंदौर रैफर किया। घटना में सडक़ किनारे लगा विद्युत पोल क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं टैंकर में भरा दूध बह गया।

    दूध डेयरी प्रबंधक एमएस आर्य ने बताया कि जिला मुख्यालय से टैंकर क्रमांक एमपी 09 जीएच 6328 सोमवार सुबह करीब 7 बजे दूध भरकर सेंधवा के जामली एबी रोड स्थित प्लांट के लिए निकला था।

    इसमें ठेका कंपनी के चालक अमजद अहमद शेख निवासी खदान मोहल्ला बड़वानी और हेल्पर कन्हैयालाल मुजाल्दे निवासी ग्राम काटियाखेड़ी टैंकर लेकर निकले थे।

    सुबह करीब 8 बजे ग्राम तलवाड़ा बुजुर्ग के पास गौशाला के पास टैंकर पलटने की सूचना मिली। टैंकर में 9710 लीटर दूध था। डेयरी प्रबंधक आर्य के अनुसार जिले में दूध के तीन टैंकर संचालित होते है।

    इसमें बड़वानी से प्रतिदिन सुबह 7 से 8 बजे दूध भरा टैंकर बड़वानी से निकलकर ग्राम तलून, तलवाड़ा बुजुर्ग, राजपुर, जुलवानिया होकर एबी रोड जामली प्लांट जाता है।

    उन्होंने बताया कि चालक-हेल्पर ठेका कंपनी में कार्यरत थे। संबंधित कंपनी को सूचित कर दिया। मृतक व घायल को जो भी नियमानुसार आर्थिक सहायता मिलना हैं, वो दिलाई जाएगी।


