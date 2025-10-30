मेरी खबरें
    MP News: बाइक हादसे में घायल कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी की इलाज के दौरान मौत, हेलमेट नहीं पहना था

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Thu, 30 Oct 2025 10:48:54 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 30 Oct 2025 10:53:34 PM (IST)
    सेंधवा विकासखंड में पदस्थ कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी निलेश खड़िया

    HighLights

    1. दुर्घटना में सिर में लगी थी गंभीर चोट, हेलमेट होता तो बच सकती थी जान।
    2. वे झाबुआ जिले के थांदला निवासी होकर अभी बड़वानी जिले में पदस्थ थे।
    3. चाचरियापाटी क्षेत्र से सेंधवा लौटते समय उनकी बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बड़वानी। अपने सिर की रक्षा करो, अपने जीवन की रक्षा करो, आपका हेलमेट आपकी ढाल है... इस तरह के स्लोगन बाइक सवारों के लिए प्रसारित किए जाते हैं, लेकिन इनकी अनदेखी भारी पड़ती है। ऐसा ही मामला जिले में घटित हुआ। जिले के सेंधवा विकासखंड में पदस्थ कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी निलेश खड़िया का 30 वर्ष से भी कम आयु में बाइक हादसे में आकस्मिक निधन हो गया।

    वे झाबुआ जिले के थांदला निवासी होकर जिले में पदस्थ थे। चाचरियापाटी क्षेत्र से सेंधवा लौटते समय उनकी बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दौरान उनके सिर में गंभीर चोट लगी। दरअसल निलेश अपने विभाग के ऑपरेटर मोइन के साथ चाचरिया क्षेत्र में राशन दुकानों के वितरण संबंधित कार्य से दौरे पर गए थे।


    वहां से लौटते समय यह घटना हुई। बाइक पर पीछे बैठे ऑपरेटर को मामूली चोट लगी, लेकिन निलेश के सिर में गंभीर चोट लगने से वे अचेत हो गए। जानकारी के अनुसार यह घटना चाचरिया चौकी के कोटकिराड़ी गांव के समीप हुई। इसकी सूचना पर एंबुलेंस की मदद से उनको रात्रि 8 बजे जिला अस्पताल लाया गया।

    यहां आईसीयू में रखकर तत्काल सीटी स्कैन किया गया। सिर में चोट गंभीर होने से रात्रि 9.45 इंदौर रेफर किया, लेकिन उपचार के दौरान गुरुवार शाम को उनका निधन हो गया। इनके निधन के बाद विभाग सहित प्रशासनिक महकमे में शोक की लहर छा गई।

    गृहगांव में भेजा शव

    जिला आपूर्ति अधिकारी भरतसिंह जमरे ने बताया कि सड़क हादसे में घायल हुए कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी निलेश खड़िया को उपचार के लिए इंदौर रैफर किया था। उपचार के दौरान निधन हो गया। वहां से पोस्टमार्टम प्रक्रिया कर शव उनके गृह क्षेत्र में भेजा गया हैं। शुक्रवार को अंत्‍येष्टि होगी। वहीं मृतक अधिकारी के परिवार को विभाग की ओर से जो भी आर्थिक सहायता मिलना हैं, वे भी तत्काल उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं घटना में घायल विभाग के ऑपरेटर का स्वास्थ्य सामान्य है।

