    MP News: बड़वानी में कुत्‍तों का आतंक, बच्चों के साथ बड़ों को बना रहे निशाना, बुजुर्ग के मुंह पर मारा झपट्टा, नाक काटी

    यह घटना सामने लगे सीसीटीवी में कैद हुई। उक्त घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने जमकर रोष व्यक्त किया। हाजी मंसूरी अपने घर से सटी दुकान पर आए और वहां मंडरा रहे श्वानों को भगाने का प्रयास किया, इस दौरान अचानक श्वान ने लंबी छलांग लगाकर उनके चेहरे पर बुरी तरह झपट्टा मारा।

    By Yuvraj Gupta
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Wed, 27 Aug 2025 06:24:22 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 27 Aug 2025 06:30:43 PM (IST)
    फोटो :-सीसीटीवी कैमरे में कैद घटना का फुटेज।

    HighLights

    1. बड़वानी के नवलपुरा की घटना, सीसीटीवी में कैद हुई घटना।
    2. शहर में श्वानों ने बच्चे सहित करीब 10 लोगों को निशाना बनाया।
    3. श्वान ने लंबी छलांग लगाकर उनके चेहरे पर बुरी तरह झपट्टा मारा।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बड़वानी। देश-प्रदेश के साथ शहर में भी आवारा श्वानों द्वारा आमजन को निशाना बनाने का सिलसिला जारी हैं। बुधवार को सुबह से दोपहर तक चंद घंटे में एक दर्जन के करीब लोग श्वान के काटने के शिकार बने। इस दौरान एक बुजुर्ग के मुंह पर श्वान ने झपट्टा मारकर नाक काट दी। लहुलहान हालात में स्वजन उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। वहीं इस दौरान आधे दिन में ही बच्चों सहित बड़े लोग श्वानों के शिकार होकर जिला अस्पताल उपचार के लिए पहुंचे।

    बुधवार सुबह करीब 10 बजे शहर के गुरुद्वारा के पीछे नवलपुरा मुख्य मार्ग पर वेल्डिंग व ऑटो गैरेज व्यवसायी हाजी बसीर मंसूरी को श्वान ने बुरी तरह जख्मी किया। यह घटना सामने लगे सीसीटीवी में कैद हुई। उक्त घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने जमकर रोष व्यक्त किया।

    हाजी मंसूरी अपने घर से सटी दुकान पर आए और वहां मंडरा रहे श्वानों को भगाने का प्रयास किया, इस दौरान अचानक श्वान ने लंबी छलांग लगाकर उनके चेहरे पर बुरी तरह झपट्टा मारा। श्वान के हमले से वे सड़क पर गिरे, जिसके बाद श्वान ने उनके हाथ-पैर में निशाना बनाया। आसपास के लोगों के पहुंचने पर श्वान दूर भागा।

    इस हमले से बुजुर्ग बसीर मंसूरी की नाक का एक ओर का हिस्सा निकल गया और हड्डी तक क्षतिग्रस्त हो गई। स्वजन उन्हें तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। बुधवार को जिला अस्पताल में अवकाश के चलते नए सोलह पलंग वार्ड की इमरजेंसी ओपीडी में उनका टीकाकरण कर भर्ती कर उपचार शुरू किया। वहीं शाम चार बजे तक जिला अस्पताल में श्वान के काटने के शिकार करीब 10 लोग उपचार के लिए पहुंचे। इसमें बड़ों के साथ बच्चे भी शामिल थे।

    इस वर्ष अब तक 1400 से अधिक घायल

    जिला अस्पताल से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस वर्ष जनवरी से जुलाई तक श्वान टीकाकरण केंद्र पर 1400 से अधिक लोग दर्ज हुए हैं, जिन्हें श्वानों ने निशाना बनाया हैं। इसमें महिला-पुरुषों के साथ युवा-बच्चे शामिल हैं। वहीं अधिकांश मामलों में श्वानों द्वारा खूंखार रुप से लोगों और बच्चों पर हमला कर घायल किया है। कई लोगों को शरीर में दो-तीन या अधिक स्थानों पर जख्म व खरोंचे भी आई हैं। बता दें कि डेढ़ वर्ष पूर्व न्यू हाउसिंग बोर्ड मैदान के समीप आवारा श्वानों ने दो वर्षीय मासूम को झपटकर मौत के घाट उतार दिया था।

    कॉलोनियों व स्कूलों के आसपास अधिक समस्या

    शहर में वर्षाकाल के बीच आवारा श्वानों के जगह-जगह झुंड विचरण करते देखे जा सकते हैं। मुख्य रुप से पालाबाजार, पानवाड़ी, न्यु हाउिंगस बोर्ड, हाट बाजार, मीट मार्केट, माडल स्कूल परिसर, नवलपुरा, राजघाट रोड से सटी कालोनियां, आनंद नगर सहित मुख्य रुप से स्कूलों के आसपास श्वानों के झुंड मंडराने से बच्चों पर खतरा बना हुआ हैं। हालांकि गत दिनों से नगर पालिका अमले द्वारा श्वानों को पकड़कर आबादी क्षेत्र से बाहर छोड़ने की कार्रवाई की जा रही हैं, बावजूद इससे फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही हैं।

    इस वर्ष अब तक श्वानों के शिकार

    • जनवरी में 284

    • फरवरी में 178

    • मार्च में 250

    • अप्रैल में 171

    • मई में 170

    • जून में 112

    • जुलाई में 182

    • 1400 से अधिक

    अगस्त अब तक (प्रतिदिन औसत 6 से 10 मरीज)

    सीएमओ सोनाली शर्मा ने बताया कि शहर में आमजन द्वारा आवारा श्वानों के काटने की शिकायतें आ रही हैं। नपा कर्मियों का अमला शहर में घूमकर श्वानों को पकड़कर आबादी क्षेत्र से दूर छोड़ रहा हैं। वहीं श्वानों के बंध्याकरण प्रक्रिया के लिए नगर पालिका ने गत माहों में टेंडर प्रक्रिया की थी। टेंडर निकालने के बाद किसी ने पार्टिसिपेड नहीं किया। किसी ने रूचि नहीं दिखाई। फिर टेंडर प्रक्रिया करने का प्रयास किया जाएगा।

