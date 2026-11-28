नईदुनिया प्रतिनिधि, बड़वानी। महाराष्ट्र और खरगोन जिले की सीमा से लगे सेंधवा विकासखंड के धावड़ी गांव में नीलगाय के शिकार का मामला सामने आया है। 26 नवंबर को वन क्षेत्र में बंदूक से नीलगाय की हत्या किए जाने की सूचना पर वन विभाग की टीम ने जांच शुरू की। मौके से मिले साक्ष्यों के आधार पर विभाग ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि कथित मुख्य आरोपी की तलाश की जा रही है।

सेंधवा वन मंडल के डीएफओ आरएस गडरिया ने बताया कि सेंधवा शहर से करीब 55 से 60 किलोमीटर दूर जिले के, खरगोन-महाराष्ट्र सीमा क्षेत्र के वन्य क्षेत्र में नीलगाय के शिकार की सूचना मिली थी। इसके बाद डॉग स्क्वाड सहित वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। इस दौरान धावड़ी निवासी गोरु पिता सरमा को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।