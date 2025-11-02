बड़वानी में रफ्तार का कहर, मवेशी को बचाने में असंतुलित होकर पलटी बस, 19 यात्री घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, बड़वानी। सड़कों पर दौड़ने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट अंतर्गत यात्री बसों की रफ्तार पर लगाम नहीं लग रही हैं। इससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। घुमावदार, संकरे व घाट क्षेत्रों में वाहनों के पलटने की घटनाएं काल बन रही हैं। रविवार को भी ठीकरी थाना क्षेत्र के ग्राम तलवाड़ा डेब के पास यात्री बस पलट गई।

बस में सवार थे 50 लोग तेज रफ्तार बस के आने मवेशी आने से चालक संतुलन खो बैठा और बस रोड किनारे पलट गई। बस में करीब 50 लोग सवार थे। इसमें एक दो दर्जन लोगों को चोटें आई हैं। करीब 19 लोगों को जिला अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया। घटना होते ही अंजड़, ठीकरी पुलिस मौके पर पहुंची।