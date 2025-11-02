मेरी खबरें
    बड़वानी में रफ्तार का कहर, मवेशी को बचाने में असंतुलित होकर पलटी बस, 19 यात्री घायल

    MP Road Accident: मध्य प्रदेश के बड़वानी में एक बार फिर से हादसा हुआ है, जहां ठीकरी थाना क्षेत्र के ग्राम तलवाड़ा डेब के पास यात्री बस पलट गई, जिसमें 19 यात्री घायल हो गए। 108 एंबुलेंस और निजी वाहनों की मदद से घायलों को तत्काल अंजड़ स्वास्थ्य केंद्र लाया गया।

    By Yuvraj Gupta
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 02 Nov 2025 06:20:44 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 02 Nov 2025 06:25:16 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, बड़वानी। सड़कों पर दौड़ने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट अंतर्गत यात्री बसों की रफ्तार पर लगाम नहीं लग रही हैं। इससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। घुमावदार, संकरे व घाट क्षेत्रों में वाहनों के पलटने की घटनाएं काल बन रही हैं। रविवार को भी ठीकरी थाना क्षेत्र के ग्राम तलवाड़ा डेब के पास यात्री बस पलट गई।

    बस में सवार थे 50 लोग

    तेज रफ्तार बस के आने मवेशी आने से चालक संतुलन खो बैठा और बस रोड किनारे पलट गई। बस में करीब 50 लोग सवार थे। इसमें एक दो दर्जन लोगों को चोटें आई हैं। करीब 19 लोगों को जिला अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया। घटना होते ही अंजड़, ठीकरी पुलिस मौके पर पहुंची।


    108 एंबुलेंस और निजी वाहनों की मदद से घायलों को तत्काल अंजड़ स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रैफर किया। बस हादसे के मद्देनजर रविवार अवकाश के दिन सूर्य निकलने के पूर्व प्रशासनिक, पुलिस व स्वास्थ्य अधिकारी मौके पर और जिला अस्पताल पहुंचे और घायलों का इलाज शुरू करवाया। वहीं कलेक्टर जयति सिंह ने भी घटना स्थल पहुंचकर जानकारी प्राप्त की।

