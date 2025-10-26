मेरी खबरें
    बड़वानी के किलर पानवा फाटा पर बाइक-कार की जोरदार टक्कर, दो लोगों की मौत, एक घायल

    By Yuvraj Gupta
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 26 Oct 2025 08:14:57 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 26 Oct 2025 08:14:57 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, बड़वानी। रविवार शाम को आगरा मुंबई राजमार्ग पर पानवा फाटा पर बाइक व कार की टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई तथा एक गंभीर घायल हो गया। जानकारी के अनुसार शाम 5.30 बजे सेंधवा से इंदौर की ओर जा रही कार ने इंदरपुर से आ रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। जिसमें इंदरपुर निवासी दो व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई तथा एक को गंभीर रूप से घायल होने पर 112 पुलिस वैन द्वारा जुलवानिया शासकीय अस्पताल ले जाया गया।

    घटना में चकनाचूर हो गई बाइक

    घटना में बाइक चकनाचूर हो गई तथा कार एक गुमठी में टकराकर रुकी। बताया गया कि कार में सवार तीनों लोग सुरक्षित है। उल्लेखनीय है कि यहां पानवा फाटे पर वर्ष 2011 में फोरलेन सड़क बनाने के दौरान सड़क निर्माण कंपनी तथा एनएचएआई ने वेटिंग व सेफ्टी लाइन नहीं बनाई है।


    हादसों को लेकर नईदुनिया लगातार जिम्मेदारों का ध्यान आकर्षित कराता रहा है, किंतु संबंधितों की 14 सालों से नींद नहीं टूट रही है। गत महीने बड़वानी एसपी ने भी बिजासन महाराष्ट्र खण्ड से ठीकरी तक फोरलेन पर चिन्हित डेंजर झोनो का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश व सुझाव दिए थे। बावजूद इसके इच्छा शक्ति के अभाव में संबंधित सुधार नहीं कर पा रहे।

    पानवा फाटे पर लगातार होती रही हैं दुर्घटनाएं

    बता दें कि पानवा फाटे पर दुर्घटनाओं में मरने व घायलों की फेहरिस्त काफी लंबी है। इसी तरह गवाघाटी ओझर फाटा देवला भी डेंजर झोन होकर किलर हायवे की कुख्याति का दर्जा प्राप्त है। रविवार को हुई दुर्घटना में बालसमुद पुलिस घायलों के नाम पता कर रही है।

