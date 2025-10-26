बड़वानी के किलर पानवा फाटा पर बाइक-कार की जोरदार टक्कर, दो लोगों की मौत, एक घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, बड़वानी। रविवार शाम को आगरा मुंबई राजमार्ग पर पानवा फाटा पर बाइक व कार की टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई तथा एक गंभीर घायल हो गया। जानकारी के अनुसार शाम 5.30 बजे सेंधवा से इंदौर की ओर जा रही कार ने इंदरपुर से आ रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। जिसमें इंदरपुर निवासी दो व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई तथा एक को गंभीर रूप से घायल होने पर 112 पुलिस वैन द्वारा जुलवानिया शासकीय अस्पताल ले जाया गया।

घटना में चकनाचूर हो गई बाइक घटना में बाइक चकनाचूर हो गई तथा कार एक गुमठी में टकराकर रुकी। बताया गया कि कार में सवार तीनों लोग सुरक्षित है। उल्लेखनीय है कि यहां पानवा फाटे पर वर्ष 2011 में फोरलेन सड़क बनाने के दौरान सड़क निर्माण कंपनी तथा एनएचएआई ने वेटिंग व सेफ्टी लाइन नहीं बनाई है।