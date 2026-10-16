बैतूल में दूध-केला खाने के बाद 32 बच्चों की बिगड़ी तबीयत, अचानक होने लगी उल्टियां, अस्पताल में भर्ती

नईदुनिया प्रतिनिध, बैतूल। जिले के भीमपुर विकासखंड में आने वाले ग्राम भांडरीढाना में स्वयंसेवी संस्था द्वारा चलाए जा रहे सेवा कुटीर के 32 बच्चों को उल्टियां होने के बाद भीमपुर के अस्पताल में भर्ती किया गया है। बच्चों को सेवा कुटीर में दूध-केला खाने के लिए दिया गया था।