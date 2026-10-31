बैतूल में CM मोहन यादव, 3.69 लाख तेंदूपत्ता संग्राहकों को मिलेगा 30 करोड़ से अधिक का बोनस

नईदुनिया प्रतिनिधि, बैतूल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शनिवार दोपहर बैतूल पहुंचे। यहां पुलिस परेड मैदान में आयोजित कार्यक्रम में वे जिले के 3.69 लाख तेंदूपत्ता संग्राहकों को 30 करोड़ रुपये से अधिक की बोनस राशि का अंतरण करेंगे।

कार्यक्रम में दक्षिण बैतूल, पश्चिम बैतूल, उत्तर बैतूल, पांढुर्णा (दक्षिण छिंदवाड़ा), पूर्व छिंदवाड़ा, पश्चिम छिंदवाड़ा और नर्मदापुरम वन मंडल के तेंदूपत्ता संग्राहक बड़ी संख्या में शामिल हुए।

वन समितियों को मिलेगा लाभांश