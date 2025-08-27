Instagram पर दोस्ती का जाल... नाबालिग को फोटो वायरल करने की धमकी, देखें कैसे चढ़ा पुलिस के हत्थे

नईदुनिया प्रतिनिधि, बैतूल। सोशल मीडिया पर दोस्ती करके किशोरी को ब्लैकमेल करने के आरोपित को कोतवाली पुलिस ने शिकायत के 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। आरोपित ने किशोरी की फोटो एडिट कर प्रसारित करने की धमकी देकर उससे सोने की चेन और अंगूठी ले ली थी। बाद में 20 हजार रुपये की और मांग कर रहा था। पुलिस ने आरोपित के कब्जे से एक लाख 80 हजार रुपये कीमत का मशरूका जब्त किया है।

कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक रविकांत डेहरिया ने बताया कि थाना क्षेत्र की एक किशोरी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि जून 2025 में उसकी पहचान सोशल मीडिया माध्यम (इंस्ट्राग्राम) पर नर्मदापुरम निवासी सुमित कहार (20) से हुई। बातचीत के दौरान आरोपित ने उसकी फोटो को एडिट कर प्रसारित करने की धमकी दी।

नर्मदापुरम को गिरफ्तार हुआ आरोपी

डर के कारण किशोरी ने 15 जुलाई को टिकारी स्थित संजीवनी स्कूल के पास आरोपित को अपने घर की सोने की चेन और अंगूठी दे दी। इसके बाद भी वह ब्लैकमेल करता रहा और 20,000 की मांग करने लगा। किशोरी की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में धारा 78(2), 308(2) बीएनएस और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित सुमित पिता दीपक कहार निवासी शास्त्री वार्ड, नर्मदापुरम को गिरफ्तार कर लिया।

हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं

पुलिस ने आरोपित से 10 ग्राम की सोने की चेन, 3 ग्राम की सोने की अंगूठी और एक मोबाइल फोन जब्त किया। पुलिस अधीक्षक निश्चल एन झारिया ने आमजन से अपील की है कि सोशल मीडिया पर किसी भी अनजान व्यक्ति से अनावश्यक बातचीत न करें, निजी जानकारी साझा न करें और यदि कोई व्यक्ति ब्लैकमेल करता है तो तत्काल नजदीकी थाना या साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं।