MP भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की रोड शो के दौरान बिगड़ी तबीयत, जीप के गेट में ऊंगली दबने से आये चक्कर

नईदुनिया प्रतिनिधि, बैतूल। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की तबीयत शनिवार को बैतूल विधानसभा क्षेत्र के आठनेर में रोड शो के दौरान बिगड़ गई। रोड शो में जीप में सवार रहने के दौरान उनके हाथ की ऊंगली गेट में दब गई। इससे तेज दर्द के कारण उन्हें चक्कर आ गया। उनके साथ मौजूद कार्यकर्ताओं ने तत्काल ही उन्हें आठनेर के निजी अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में उनका प्राथमिक उपचार किया गया। करीब आधा घंटे तक आराम करने के बाद खंडेलवाल फिर से रोड शो में शामिल हुए।