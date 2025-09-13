मेरी खबरें
    MP भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की रोड शो के दौरान बिगड़ी तबीयत, जीप के गेट में ऊंगली दबने से आये चक्कर

    भाजपा जिला अध्यक्ष सुधाकर पवार ने बताया कि रोड शो के दौरान जीप के गेट में ऊंगली दब गई थी। तेज दर्द और उमस के कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई थी।निजी अस्पताल में स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और प्राथमिक उपचार के बाद वे सामान्य हो गए। रोड शो में शामिल होने के बाद वे तुलादान और स्वागत समारोह में शामिल हुए।

    By Vinay Verma
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Sat, 13 Sep 2025 06:48:50 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 13 Sep 2025 06:57:34 PM (IST)
    हेमंत खंडेवाल का फाइल फोटो।

    HighLights

    1. जीप में उनके हाथ की ऊंगली गेट में दब गई।
    2. इससे तेज दर्द के कारण उन्हें चक्कर आ गया।
    3. कार्यकर्ताओं ने आठनेर के निजी अस्पताल पहुंचाया।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बैतूल। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की तबीयत शनिवार को बैतूल विधानसभा क्षेत्र के आठनेर में रोड शो के दौरान बिगड़ गई। रोड शो में जीप में सवार रहने के दौरान उनके हाथ की ऊंगली गेट में दब गई। इससे तेज दर्द के कारण उन्हें चक्कर आ गया। उनके साथ मौजूद कार्यकर्ताओं ने तत्काल ही उन्हें आठनेर के निजी अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में उनका प्राथमिक उपचार किया गया। करीब आधा घंटे तक आराम करने के बाद खंडेलवाल फिर से रोड शो में शामिल हुए।

    naidunia_image

    फोटो- भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को आठनेर के निजी अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया।

    प्राथमिक उपचार के बाद वे सामान्य हो गए

    • भाजपा जिला अध्यक्ष सुधाकर पवार ने बताया कि रोड शो के दौरान जीप के गेट में ऊंगली दब गई थी। तेज दर्द और उमस के कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई थी।

    • निजी अस्पताल में स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और प्राथमिक उपचार के बाद वे सामान्य हो गए। रोड शो में शामिल होने के बाद वे तुलादान और स्वागत समारोह में शामिल हुए।

    • निजी अस्पताल के डाक्टर देवेंद्र चढ़ोकर ने बताया कि खंडेलवाल की उंगली में चोट आने से तेज दर्द के कारण चक्कर आ गया था।

    • स्वास्थ्य की जांच में उनकी स्थिति पूरी तरह सामान्य होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया।

    • उल्लेखनीय है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार हेमंत खंडेलवाल उनके विधानसभा क्षेत्र बैतूल के आठनेर में आयोजित रोड शो और स्वागत समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे।

