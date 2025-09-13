मेरी खबरें
    आमला पुलिस को बड़ी कामयाबी, ट्रेनों में चोरी करने वाला शातिर बदमाश गिरफ्तार, 8.35 लाख का सामान बरामद

    MP News: छत्तीसगढ़ के बेतुल में ट्रेनों में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने में जीआरपी आमला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से करीब आठ लाख 35 हजार रुपये की चोरी की संपत्ति बरामद की है।

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sat, 13 Sep 2025 08:29:27 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 13 Sep 2025 08:29:26 PM (IST)
    आमला पुलिस को बड़ी कामयाबी, ट्रेनों में चोरी करने वाला शातिर बदमाश गिरफ्तार, 8.35 लाख का सामान बरामद
    ट्रेनों में चोरी करने वाला शातिर बदमाश गिरफ्तार

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बेतुल। ट्रेनों में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने में जीआरपी आमला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना प्रभारी उपनिरीक्षक प्रमोद पाटिल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने शातिर बदमाश मुख्तयार सिंह खान उर्फ राजु चिकना (51) निवासी सुल्तानपुरी, नई दिल्ली को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से करीब आठ लाख 35 हजार रुपये की चोरी की संपत्ति बरामद की है।

    पुलिस ने आरोपी को ट्रेनों में सफर करते दबोचा

    जीआरपी आमला पुलिस ने सायबर सेल भोपाल रेलवे विभाग और आरपीएफ स्टाफ की मदद से रिजर्वेशन चार्ट, मोबाइल नंबर, सीसीटीवी फुटेज और लोकेशन का तकनीकी विश्लेषण किया। इसी आधार पर पुलिस ने आरोपित को ट्रेनों में सफर करते हुए दबोचा।

    पूछताछ में आरोपी ने कबूला जुर्म

    पूछताछ में आरोपित ने महिलाओं के पर्स चोरी करने और आमला जीआरपी क्षेत्र में 10 वारदातें करने की बात कबूल की। पुलिस ने आरोपित से विभिन्न अपराध प्रकरणों में कुल 8,35,400 रुपये मूल्य की नकदी और सोने-चांदी के जेवरात बरामद किए।

