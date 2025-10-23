बैतूल। संत प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य लाभ को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा पहलवान बाबा की दरगाह पर जाकर चादर पेश की और दुआएं की। संत प्रेमानंद महाराज की अच्छी सेहत के लिए देशभर में दुआ का दौर जारी है। बैतूल के पहलवान बाबा दरगाह में मुस्लिम युवाओं ने उनकी अच्छी सेहत के लिए चादर चढ़ाई।

वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य को लेकर दुआ का दौर जारी है। जहां एक तरफ हिंदू समुदाय के लोग मंदिरों में उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बैतूल में भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी उनके चित्र को हाथों में लेकर पहलवान बाबा की दरगाह में चादर व फूल पेश कर प्रेमानंद महाराज की लंबी आयु और उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआ मांगी है।