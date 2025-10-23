मेरी खबरें
    संत प्रेमानंद महाराज के स्‍वास्‍थ्‍य लाभ की कामना में मुस्लिमों ने मांगी दुआ, चढ़ाई चादर

    By Vinay Verma
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Thu, 23 Oct 2025 10:01:49 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 23 Oct 2025 10:09:38 PM (IST)
    चादर चढ़ाकर स्वास्थ्य लाभ की कामना करते मुस्लिम समाज के लोग।

    HighLights

    1. देशभर में भक्त काफी मायूस और परेशान हैं।
    2. उनकी सेहत के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं।
    3. अब महाराज के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है।

    बैतूल। संत प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य लाभ को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा पहलवान बाबा की दरगाह पर जाकर चादर पेश की और दुआएं की। संत प्रेमानंद महाराज की अच्छी सेहत के लिए देशभर में दुआ का दौर जारी है। बैतूल के पहलवान बाबा दरगाह में मुस्लिम युवाओं ने उनकी अच्छी सेहत के लिए चादर चढ़ाई।

    वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य को लेकर दुआ का दौर जारी है। जहां एक तरफ हिंदू समुदाय के लोग मंदिरों में उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बैतूल में भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी उनके चित्र को हाथों में लेकर पहलवान बाबा की दरगाह में चादर व फूल पेश कर प्रेमानंद महाराज की लंबी आयु और उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआ मांगी है।


    वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज की कई दिन से स्वास्थ्य ठीक न होने से देशभर में भक्त काफी मायूस और परेशान हैं। उनकी सेहत के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। दुआओं का असर है कि संत प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। इसी को लेकर बैतूल में भी मुस्लिम समाज के लोग ने भी प्रेमानंद महाराज के दीर्घायु और जल्द स्वस्थ होने की दुआ मांग रहे है।

    इस अवसर पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष शारिक खान,नूर पाशा खान,जौहर पटेल,असलम काजी,शेख सलीम,सईद शाह बाबा,शेख आरिफ, इरफान नूरानी,शेख निसार,इकबाल खान,फिरदौस खान,वसीम शेख, खुर्शीद अली आरिफ कुरैशी आदि मौजूद थे।

