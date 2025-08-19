मेरी खबरें
    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Tue, 19 Aug 2025 10:50:48 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 19 Aug 2025 11:01:10 AM (IST)
    MP में नदी के उफान से पलटी ट्रैक्टर-ट्रॉली... 3 युवक चट्टान पर फंसे, पुलिस-ग्रामीणों ने मिलकर किया रेस्क्यू
    HighLights

    1. भड़ंगा नदी के रपटे पर ट्रैक्टर-ट्रॉली पलट गई।
    2. ट्रैक्टर में सवार दो युवक तैरकर बाहर निकले।
    3. 3 युवक ट्रैक्टर-ट्रॉली के सहारे नदी के बीच फंसे।

    नईदुनिया, बैतूल। जिले के चोपना थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम बटकीडोह एवं नारायणपुर के बीच भड़ंगा नदी के रपटे पर सोमवार रात करीब एक बजे ट्रैक्टर-ट्रॉली तेज बहाव में पलट गई। ट्रैक्टर में सवार पांच लोगों में से दो युवक तैरकर बाहर निकल आए, जबकि तीन युवक ट्रैक्टर-ट्रॉली के सहारे नदी के बीच फंसे रह गए।

    सूचना मिलते ही थाना चोपना से पुलिस टीम मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से सुरक्षा उपकरणों और रस्सियों का उपयोग कर पुलिस टीम ने अपनी जान जोखिम में डालते हुए करीब 30 मीटर दूर चट्टान तक पहुंच बनाई। साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए तीनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया।

    ग्राम गुवाड़ी निवासी सुरेश उइके, आदित्य उइके, आयुष उइके, पीयूष उइके एवं शर्मा भलावी ने पुलिस को बताया कि वे अपने पिता के सेवानिवृत्त होने पर उनका सामान सारणी से लेकर गांव लौट रहे थे। रात होने के कारण रपटे पर पानी के बहाव का अंदाजा नहीं लगा पाए और हादसे का शिकार हो गए।

