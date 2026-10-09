भिंड में ग्वालियर जाने निकले वृद्ध की जेब से 32 हजार रुपये पार, सत्कार होटल के पास बाइक सवार संदिग्धों पर चोरी का आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में सत्कार होटल के पास ग्वालियर जाने के लिए वाहन का इंतजार कर रहे एक वृद्ध की जेब से 32 हजार रुपये चोरी होने का मामला सामने आया है। वृद्ध का आरोप है कि बाइक पर आए दो लोगों ने उनके पास बाइक लगाई और इसी दौरान उनकी पैंट की जेब में रखे रुपये निकाल लिए।

घटना के बाद वृद्ध ने सिटी कोतवाली पहुंचकर पुलिस को जानकारी दी। पुलिस मामले की जांच के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है। नवरात्र की दुकान के लिए सामान लेने जा रहे थे जानकारी के अनुसार, 72 वर्षीय प्रभास चंद्र जैन पुत्र मुन्नीलाल जैन किला रोड पर नरसिंहराव दीक्षित की कोठी के सामने रहते हैं। शुक्रवार सुबह करीब 10.30 बजे वह घर से ग्वालियर जाने के लिए निकले थे। वृद्ध के अनुसार नवरात्र के दौरान दुकान की तैयारी के लिए उन्हें ग्वालियर से सामान खरीदना था। इसी वजह से वह अपने पास 32 हजार रुपये रखकर निकले थे।