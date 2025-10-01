मेरी खबरें
    भिंड में एटीएम बदलकर बुजुर्ग के अकाउंट से उड़ाए 35 हजार रुपये, मोबाइल पर मैसेज आने पर पता चला

    MP News: मध्य प्रदेश के गोरमी में एटीएम बूथ पर बदमाशों ने एक बुजुर्ग का एटीएम कार्ड बदलकर खाते से 35 हजार रुपये पार कर लिए। पीड़ित को घटना का पता तब चला जब मोबाइल पर बैलेंस कटने का मैसेज आया। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    By Manoj Shrivastava
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 01 Oct 2025 08:13:54 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 01 Oct 2025 08:13:54 PM (IST)
    बुजुर्ग के अकाउंट से उड़ाए 35 हजार रुपये (सांकेतिक तस्वीर)

    नईदुनिया प्रतिनिधि, गोरमी। गोरमी थाना क्षेत्र के पोरसा-गोरमी रोड स्थित इंडिया नंबर वन के एटीएम बूथ पर बदमाशों ने एक बुजुर्ग का एटीएम कार्ड बदलकर खाते से 35 हजार रुपये पार कर लिए। पीड़ित को घटना का पता तब चला जब मोबाइल पर बैलेंस कटने का मैसेज आया। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक पावई के कमलपुरा निवासी मंगल सिंह पुत्र रामसिंह लोधी सात अगस्त की दोपहर करीब ढाई बजे गोरमी कस्बे में गोरमी-पोरसा रोड पर इंडिया नंबर वन के एटीएम से पैसे निकालने पहुंचे थे।

    एटीएम बूथ में पहले से ही दो युवक मौजूद थे। मंगलसिंह ने जैसे ही ट्रांजेक्शन की कोशिश की, मशीन से कैश नहीं निकला। तभी पीछे खड़े युवकों ने उन्हें जल्दी करने को कहा और मदद के नाम पर उनका कार्ड हाथ में ले लिया। युवक ने एटीएम मशीन में प्रोसेसिंग करने की कोशिश की, लेकिन पैसे फिर भी नहीं निकले। मंगलसिंह ने समझा कि ट्रांजेक्शन फेल हो गया और वह घर लौट गए। कुछ देर बाद उनके मोबाइल पर मैसेज आया कि खाते से 35 हजार रुपये निकल चुके हैं।

    जब उन्होंने पर्स में रखा कार्ड देखा, तो पता चला कि उनका असली कार्ड बदल दिया गया है और हाथ में कोई दूसरा एटीएम थमा दिया गया था। मंगलसिंह ने तुरंत गोरमी थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच के बाद अज्ञात बदमाशों पर धोखाधड़ी की धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। पुलिस का कहना है कि एटीएम बूथ और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि आरोपियों की पहचान हो सके।

    एटीएम पर सतर्क रहें

    गोरमी थाना टीआई आशुतोष शर्मा का कहना है कि एटीएम से रुपये निकालते समय किसी भी अनजान व्यक्ति से मदद न लें और कार्ड को कभी भी किसी दूसरे के हाथ में न दें। ऐसे मामलों में ज्यादातर गिरोह तेजी से कार्ड बदलकर खाते से पैसे उड़ा लेते हैं।

    फरियादी मंगल सिंह की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। अज्ञात आरोपियों की तलाश की जा रही है। एटीएम बूथ और आसपास के कैमरों की फुटेज से आरोपियों की पहचान जल्द कर ली जाएगी। आशुतोष शर्मा, टीआई थाना गोरमी।

