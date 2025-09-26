भिंड में एटीएम कार्ड बदलकर अकाउंट से उड़ाए 36 हजार रुपये, मोबाइल में मैसेज आने पर पता चला

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। ऊमरी थाना क्षेत्र के पांडरी रोड स्थित यूको बैंक एटीएम बूथ पर बदमाशों ने एक युवक का एटीएम कार्ड बदलकर खाते से 36 हजार रुपये पार कर लिए। पीड़ित को घटना का पता तब चला जब मोबाइल पर बैलेंस कटने का मैसेज आया। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक सींगपुरा निवासी राजकुमार जाटव पुत्र विनोद जाटव 15 सितंबर को दोपहर करीब 11:50 बजे पांडरी रोड स्थित यूको बैंक के एटीएम से पैसे निकालने पहुंचे थे।

मोबाइल पर मैसेज आने पर पता चला एटीएम बूथ में पहले से ही दो युवक मौजूद थे। राजकुमार ने जैसे ही ट्रांजैक्शन की कोशिश की, मशीन से कैश नहीं निकला। तभी पीछे खड़े युवकों ने उन्हें जल्दी करने को कहा और मदद के नाम पर उनका कार्ड हाथ में ले लिया। युवक ने एटीएम मशीन में प्रोसेसिंग करने की कोशिश की, लेकिन पैसे फिर भी नहीं निकले। राजकुमार ने समझा कि ट्रांजैक्शन फेल हो गया और वह घर लौट गए। कुछ देर बाद उनके मोबाइल पर मैसेज आया कि खाते से 36 हजार रुपये निकल चुके हैं। जब उन्होंने पर्स में रखा कार्ड देखा, तो पता चला कि उनका असली कार्ड बदल दिया गया है और हाथ में कोई दूसरा एटीएम थमा दिया गया था।

राजकुमार ने तुरंत ऊमरी थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच के बाद अज्ञात बदमाशों पर धोखाधड़ी की धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। पुलिस का कहना है कि एटीएम बूथ और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि आरोपियों की पहचान हो सके। एटीएम पर सतर्क रहें ऊमरी थाना टीआई शिवप्रताप सिंह राजावत का कहना है कि एटीएम से रुपये निकालते समय किसी भी अनजान व्यक्ति से मदद न लें और कार्ड को कभी भी किसी दूसरे के हाथ में न दें। ऐसे मामलों में ज्यादातर गिरोह तेजी से कार्ड बदलकर खाते से पैसे उड़ा लेते हैं।