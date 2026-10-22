भिंड के दंदरौआधाम में बड़ा हादसा टला, 50 साल पुरानी संस्कृत विद्यालय की बिल्डिंग का छज्जा गिरा
गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। घटना के बाद मंदिर परिसर में कुछ देर के लिए हलचल मच गई।
Publish Date: Thu, 22 Oct 2026 09:21:37 PM (IST)Updated Date: Thu, 22 Oct 2026 09:25:47 PM (IST)
घटना के वीडियो से लिए गए फोटो।
HighLights
- दंदरौआधाम में टला बड़ा हादसा
- टाइल्स लगाने के दौरान गिरा छज्जा
- जांच के लिए पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी
नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। मेहगांव विधानसभा क्षेत्र के प्रसिद्ध दंदरौआधाम मंदिर परिसर में स्थित संस्कृत विद्यालय की बिल्डिंग का छज्जा गुरुवार रात करीब 8 बजे अचानक भरभराकर गिर पड़ा।
गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। घटना के बाद मंदिर परिसर में कुछ देर के लिए हलचल मच गई।
टाइल्स लगाने के दौरान हुआ हादसा
जानकारी के अनुसार, मंदिर परिसर में इन दिनों टाइल्स लगाने का काम चल रहा है। इसी दौरान संस्कृत विद्यालय की बिल्डिंग का छज्जा अचानक गिर गया। बताया जा रहा है कि विद्यालय की यह बिल्डिंग करीब 50 साल पुरानी है और छज्जा लंबे समय से क्षतिग्रस्त हालत में था।
ऐसे में निर्माण कार्य के दौरान उसके गिरने से भवन की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। घटना की सूचना मिलने पर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का निरीक्षण किया। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।