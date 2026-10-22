भिंड के दंदरौआधाम में बड़ा हादसा टला, 50 साल पुरानी संस्कृत विद्यालय की बिल्डिंग का छज्जा गिरा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। मेहगांव विधानसभा क्षेत्र के प्रसिद्ध दंदरौआधाम मंदिर परिसर में स्थित संस्कृत विद्यालय की बिल्डिंग का छज्जा गुरुवार रात करीब 8 बजे अचानक भरभराकर गिर पड़ा।

गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। घटना के बाद मंदिर परिसर में कुछ देर के लिए हलचल मच गई।

टाइल्स लगाने के दौरान हुआ हादसा