भिंड में पुलिस भर्ती की तैयारी कर रही छात्रा को ट्रक ने कुचला, छोटी बहन के साथ दौड़ लगा रही थी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। ग्वालियर-इटावा नेशनल हाइवे 719 पर देहात थाना अंतर्गत पुलिस भर्ती की तैयारी कर रही छात्रा को तेज रफ्तार अज्ञात ट्रक ने टक्कर मार दी। जिससे छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि एक युवक घायल हो गए। जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।

घटना बुधवार सुबह करीब पांच बजे है। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने हाइवे पर जाम लगा दिया। सुबह छह बजे से लगा जाम 10 बजे एएसपी संजीव पाठक की समझाइश के बाद खुला सका। इस दाैरान ग्वालियर-इटावा आने-जाने वाले वाहनों के पहिए थमे रहे।

दीनपुरा निवासी 20 वर्षीय श्वेता यादव पुत्री रवि यादव इन दिनों पुलिस भर्ती की तैयारी कर रही थी। बुधवार सुबह करीब 4.45 बजे श्वेता अपनी छोटी बहन बल्ली यादव के साथ रोज की तरह पुलिस भर्ती की तैयारी के लिए दौड़ लगाने हाइवे किनारे पहुंची थी। इसी दौरान एक तेज रफ्तार अज्ञात ट्रक ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। बताया जाता है कि टक्कर इतनी तेज थी कि श्वेता की मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा उसी समय दौड़ लगा रहा 28 वर्षीय बड़े पुत्र पप्पू यादव भी वाहन की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है।