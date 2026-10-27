भिंड में गृह प्रवेश की खुशी मातम में बदली... गर्म सब्जी के भगोने में गिरी 2 साल की बच्ची, गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। शहर के शास्त्री नगर ए- ब्लॉक में सोमवार दोपहर घर के अंदर खेलते समय दो साल की बच्ची गर्म सब्जी से भरे भगोने में गिरकर झुलस गई। हादसे के समय घर में गृह प्रवेश कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी। स्वजन बच्ची को तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए ग्वालियर रेफर कर दिया गया।

घटना सोमवार दोपहर 3:30 बजे की, जानकारी के अनुसार शास्त्री नगर ए ब्लाक निवासी पीयूष जैन की दो वर्षीय बेटी भाव्या सोमवार दोपहर करीब 3.30 बजे घर में खेल रही थी। इसी दौरान घर में संजय जैन के मकान के गृह प्रवेश कार्यक्रम की तैयारियां चल रही थीं। कार्यक्रम के लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही थी और गर्म सब्जी भगोने में भरकर रखी हुई थी।