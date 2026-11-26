नईदुनिया प्रतिनिधि, गोहद/ भिंड। गोहद से गुजरने वाले हाईवे क्रमांक 719 पर बंजारे के पुरा के पास बुधवार रात अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि युवक ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया।

बंजारे के पुरा के पास किसी अज्ञात वाहन ने हरिओम की बाइक में मारी टक्कर