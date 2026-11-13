भिंड में शराब के लिए पैसे नहीं देने पर युवक की पीट-पीटकर हत्या, बचाने आए परिजनों को भी पीटा

नईदुनिया न्यूज, दबोह (भिंड)। दबोह में शराब पीने के लिए पैसे नहीं देने पर हुए विवाद में 25 वर्षीय युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। आरोपी बुधवार-गुरुवार की दरमियानी रात करीब 12 से 1 बजे के बीच छह साथियों के साथ युवक के घर पहुंचे और लाठी-डंडों से हमला कर दिया। बीच-बचाव करने आए युवक स्वजन को भी पीटकर घायल कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवक ने ग्वालियर ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया।

राजकुमार अपने 6 साथियों के साथ शैलेंद्र के घर पहुंचा दबोह थाना के मुताबिक सरकारी आवास निवासी शैलेन्द्र परिहार उर्फ शीलू पुत्र कन्हई से पड़ोस में रहने वाला राजकुमार सविता शराब पीने के लिए रुपये मांग रहा था। शैलेन्द्र ने मना कर दिया, इसी बात पर दोनों के बीच विवाद हो गया। इसके बाद बुधवार-गुरुवार की दरमियानी रात राजकुमार अपने छह साथियों के साथ शैलेन्द्र के घर पहुंचा। सभी ने मिलकर लाठी-डंडों से हमला कर दिया।