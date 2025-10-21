भिंड में दरिंदगी... बोलेरो में अगवा कर युवक को पीटा, जबरन पेशाब पिलाने की शर्मनाक हरकत

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। भिंड जिले के सुरपुरा थाना क्षेत्र के अजुद्दीपुरा गांव में सोमवार दोपहर इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां अनुसूचित समाज के 33 वर्षीय युवक ज्ञान सिंह जाटव पुत्र विजय जाटव को कुछ दबंगों ने घर से किडनैप कर न केवल बेरहमी से पीटा बल्कि उसे जबरन पेशाब पिलाने जैसी अमानवीय हरकत भी की।
पीड़ित के अनुसार, सोमवार दोपहर करीब 3 बजे वह अपने घर के बाहर बैठा था। तभी सोनू बरुआ निवासी सुरपुरा, आलोक पाठक और छोटू ओझा बोलेरो गाड़ी से आए।
तीनों ने मिलकर उसे जबरदस्ती गाड़ी में डाल लिया और सेमरपुरा मोड़ तक ले गए। वहां पहुंचकर आरोपितों ने उसके साथ लात-घूंसों और डंडों से मारपीट की तथा उसे जबरन पेशाब पिलाई।
पीड़ित ने बताया कि दबंगों ने उसे धमकाया कि अगर उसने पुलिस में शिकायत की तो जान से मार देंगे। इसके बाद आरोपी उसे बोलेरो में डालकर ग्वालियर तक ले गए और शाम को किसी तरह वापस उसके घर के पास छोड़कर फरार हो गए।
पुलिस का कहना है विवाद की वजह सोनू बरुआ उससे अपनी बोलेरो गाड़ी चलाने की बात कही थी लेकिन उसने मना कर दिया था इसी बात पर सोनू से राजेश रंजिश मान ली।
घटना की जानकारी मिलते ही स्वजन और ग्रामीणों ने सुरपुरा थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें राउंडअप कर लिया है।
घटना की गंभीरता को देखते हुए एएसपी संजीव पाठक और कलेक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मंगलवार दोपहर जिला अस्पताल पहुंचकर पीड़ित से मुलाकात की। अफसरों ने पीड़ित का बयान लिया और निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया।
एएसपी संजीव पाठक ने बताया कि आरोपितों को राउंडअप कर लिया गया है और मारपीट व अत्याचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पीड़ित का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है।