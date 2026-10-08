खेत की जुताई कर घर लौट रहे युवक की मौत, अनियंत्रित होकर पलटा ट्रैक्टर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। बरासों थाना क्षेत्र के मोहनपुरा गढ़पारा गांव में बुधवार रात खेत की जुताई कर ट्रैक्टर से घर लौट रहे युवक की हादसे में मौत हो गई। खेत से लौटते समय ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्वजन उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।

ट्रैक्टर अचानक अनियंत्रित होकर पलटा