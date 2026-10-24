भाई के साथ बाजार जा रही युवती ने स्कूटी रुकवाकर गौरी सरोवर में लगाई छलांग, 3 घंटे की मशक्कत के बाद भी सुराग नहीं

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। शहर के गौरी सरोवर किनारे शनि मंदिर के पास शनिवार दोपहर उस समय हड़कंप मच गया, जब छोटे भाई के साथ स्कूटी से बाजार जा रही 18 वर्षीय युवती ने सरोवर में छलांग लगा दी। घटना दोपहर करीब 3.30 बजे की है। युवती के सरोवर में कूदने के बाद आसपास मौजूद लोगों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन उसका पता नहीं चल सका।

सूचना मिलने पर देहात थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एसडीईआरएफ की टीम को बुलाया। शाम 6.30 बजे तक युवती की तलाश जारी थी।

भाई से स्कूटी रूकवाई और सरोवन में लगा दी छलांग