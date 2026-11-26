नईदुनिया प्रतिनिधि, गोहद (भिंड)। गोहद थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 4 स्थित राइस मिल के पीछे बुधवार रात करीब 10 बजे एक जीजा ने अपने साले के सिर पर पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

नशे में जीजा साले सूरज के घर पहुंचा