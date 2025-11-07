सल्फास की गैस से दो मासूमों की मौत के बाद अलर्ट, दुकानों पर गोली मिलने पर होगा एक्शन

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। सल्फास की जहरीली गैस से दो मासूमों की मौत के बाद जिला प्रशासन सख्त हो गया है। अब जिलेभर की सभी कीटनाशक दवा दुकानों पर सघन जांच अभियान चलाया जाएगा। कृषि विभाग ने ऐसे दुकानदारों पर शिकंजा कसने के लिए 15 सदस्यीय निरीक्षण टीम गठित कर दी है। यह टीम कीटनाशक दुकानों का निरीक्षण कर यह जांचेगी कि कहीं प्रतिबंधित सल्फास की गोलियां तो नहीं बेची जा रही हैं। दरअसल, ग्वालियर के प्रीतम विहार कालोनी में सल्फास की गैस से दो बच्चों की दर्दनाक मौत के बाद प्रशासन हरकत में आया है। इस घटना के बाद से जिलेभर में सल्फास बेचने वालों पर नकेल कसने की तैयारी की जा रही है।

इस तरह हुई दर्दनाक घटना ग्वालियर प्रीतम विहार कालोनी निवासी कृष्ण यादव के मकान में किराए से रहने वाले सतेंद्र शर्मा के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मकान मालिक ने अपने 250 क्विंटल गेहूं को घुन से बचाने के लिए करीब 50 सल्फास की गोलियां रख दी थीं। नमी के संपर्क में आते ही गोलियों से जहरीली फास्फीन गैस का रिसाव होने लगा। इसी गैस से पूरा घर भर गया, जिससे किरायेदार परिवार के चार सदस्य बेहोश हो गए।

चार वर्षीय वैभव और उसकी 15 वर्षीय बहन क्षमा की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि माता-पिता की हालत में सुधार बताया जा रहा है। जांच में खुलासा हुआ कि मकान मालिक ने सल्फास की गोलियां गोहद स्थित पवैया बीज भंडार से खरीदी थीं। प्रशासनिक टीम ने तुरंत दुकान पर छापा मारकर उसे सील कर दिया। दुकान का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है और संचालक कमल सिंह यादव फरार है। वहीं, मकान मालिक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जिलेभर में 600 से अधिक कीटनाशक दुकानें, लाइसेंस केवल 300 को कृषि विभाग के अनुसार जिलेभर में करीब 600 से अधिक कीटनाशक दवाओं की दुकानें संचालित हैं, जबकि आधिकारिक रूप से लाइसेंस केवल 300 दुकानों को ही दिया गया है। इन दुकानों को यह लाइसेंस इस शर्त पर दिया जाता है कि वे केवल स्वीकृत दवाओं की ही बिक्री करें। मगर विभागीय लापरवाही के चलते कई दुकानदार चोरी-छिपे सल्फास की गोलियां खुलेआम बेच रहे हैं। दरअसल, वर्ष 2001 में केंद्र सरकार की अधिसूचना के तहत सल्फास की गोलियों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जा चुका है। बावजूद इसके जिले में कई दुकानों पर यह जानलेवा रसायन चोरी-छिपे बेचा जा रहा था।