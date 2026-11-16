रेत कारोबारी से निवेशक बना नीतेश तोमर, भिंड में 40 दिन में पैसा डबल का झांसा; अरोराएक्स पर बड़ा खुलासा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। 40 दिन में रकम दोगुनी करने का लालच देकर लोगों से निवेश कराने वाली अरोराएक्स कंपनी के मामले में पुलिस की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। पुलिस अभी तक मुख्य आरोपितों तक नहीं पहुंच पाई है, लेकिन अब उन सभी बैंक खातों की जांच शुरू कर दी गई है, जिनमें अरोराएक्स के जरिए लेनदेन हुआ है। इसके लिए खातों की लंबी लिस्ट तैयार की गई है। साथ ही हाल के दिनों में नई कार और संपत्तियां खरीदने वाले लोगों की गतिविधियों पर भी पुलिस नजर रख रही है।

रेत कारोबारी से बना निवेश एजेंट अरोराएक्स में निवेश कराने वाला नीतेश तोमर पिथनपुरा इलाके का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि वह पहले ट्रैक्टरों से रेत परिवहन का काम करता था और रोजाना एक से दो हजार रुपये कमाता था। इसके बाद वह दिल्ली के कुछ लोगों के संपर्क में आया और फिर इस प्लेटफॉर्म के जरिए निवेश कराना शुरू कर दिया।

इंटरनेट मीडिया पर आकर्षक वीडियो बनवाकर लोगों को निवेश के लिए उकसाया गया। नए निवेशक जोड़ने पर अलग से मुनाफा देने का लालच भी दिया जाता था। सामने आया है कि नीतेश ने अरोरा एलएलपी के नाम से फर्म का रजिस्ट्रेशन भी कराया है। संतों और नेताओं को बुलाकर बढ़ाया भरोसा कंपनी का नेटवर्क बढ़ाने के लिए पूरे जिले में जगह-जगह कार्यालय खोले गए। इन कार्यालयों के उद्घाटन और सेमिनार में संतों, राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों और समाजसेवियों को अतिथि के तौर पर बुलाया जाता था। संतों से कार्यालयों का उद्घाटन करवाया गया। इससे लोगों के बीच कंपनी की विश्वसनीयता बढ़ाने की कोशिश की गई। इस तरह लोगों का भरोसा जीतकर निवेश कराया जाता था।