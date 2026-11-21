मनोज श्रीवास्तव, नईदुनिया, भिंड। चंबल के बीहड़, ऐतिहासिक अटेर किला और नदी की प्राकृतिक सुंदरता जिले को पर्यटन के बड़े केंद्र के रूप में पहचान दिला सकती है। वर्ष 2022 में 27 और 28 नवंबर को आयोजित अटेर महोत्सव ने इस दिशा में उम्मीद जगाई थी। उस समय महोत्सव को प्रतिवर्ष आयोजित करने की घोषणा भी हुई, लेकिन दो साल आयोजन के बाद यह सिलसिला बंद हो गया। इसके बाद अटेर क्षेत्र में पर्यटन विकास की संभावनाएं तो बनी रहीं, लेकिन पर्यटकों के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाएं विकसित नहीं हो सकीं। अब एक बार फिर प्रशासन ने पर्यटन विकास की दिशा में कदम बढ़ाए हैं।

29 अक्टूबर 2026 को कलेक्टर पवन जैन और एसपी सूरज वर्मा ने अटेर किले से चंबल के घाटों तक निरीक्षण कर पर्यटन विकास की कार्ययोजना तैयार करने पर जोर दिया था। चंबल किनारे ऊंट सफारी जैसे प्रयोग भी शुरू हुए हैं। अब ट्रेकिंग, बोट सफारी और होमस्टे के जरिए अटेर को पर्यटन मानचित्र पर लाने की तैयारी है।

दिन में बीहड़ की सैर, रात में चांदनी के बीच ट्रेकिंग प्रशासन दिसंबर से अटेर के बीहड़ और चंबल नदी किनारे ट्रेकिंग शुरू कराने की तैयारी कर रहा है। इसमें पर्यटकों को दिन के साथ पूर्णिमा की रात में चांदनी के बीच भी ट्रेकिंग कराई जाएगी। एक दल में 10 से 15 पर्यटक शामिल होंगे। इससे पर्यटक चंबल के बीहड़, प्राकृतिक रास्तों और नदी के आसपास के मनोरम नजारों को करीब से देख सकेंगे। हालांकि इसके लिए सुरक्षा, प्रशिक्षित गाइड और जरूरी इंतजाम भी महत्वपूर्ण होंगे। होमस्टे में मिलेगा देसी भोजन, किले में खुलेगी कैंटीन फिलहाल अटेर आने वाले पर्यटकों के सामने सबसे बड़ी समस्या रात में रुकने और भोजन की व्यवस्था की है। इसे देखते हुए प्रशासन ग्रामीणों की मदद से चार से पांच होमस्टे तैयार कराने की योजना बना रहा है।

यहां पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति और देसी अंदाज में मोटे अनाज से तैयार भोजन परोसा जाएगा। इसके अलावा तहसील कार्यालय के सामने स्थित रेस्ट हाउस को पर्यटकों के ठहरने के लिए खोलने और अटेर किला परिसर में कैंटीन शुरू करने की तैयारी है।