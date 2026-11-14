भिंड के फूफ में किराए के कमरे में मिला बैंक मैनेजर का सड़ा-गला शव, जांच शुरू

नईदुनिया न्यू,फूफ/ भिंड। फूफ कस्बे में चंबल ग्रामीण बैंक के उप प्रबंधक अशोक खागा निवासी जबलपुर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। शुक्रवार को उनका सड़ा गला शव किराए के कमरे में मिला।

शव करीब एक सप्ताह पुराना होने की आशंका