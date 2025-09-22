बाइक सवार चिल्लाता रहा, 'बस रोक दो', ड्राइवर उसे 500 मीटर तक घसीटता ले गया; चली गई जान

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। मालनपुर से होकर निकले ग्वालियर-इटावा हाइवे बाराहेड़ पेड़ा के पास सोमवार की सुबह ड्यूटी पर बाइक से जा रहे युवक को बस ने टक्कर मार दी। बस करीब आधा किलोमीटर तक बाइक समेत युवक को घसीटते हुए ले गई, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए स्वजन और ग्रामीणों ने हाइवे पर चक्काजाम कर दिया।

30 वर्षीय जैकी पुत्र उदय सिंह कुशवाह निवासी धंमसा का पुरा जब बाइक से से औद्योगिक इकाई में ड्यूटी पर जा रहा था। जब वह मालनपुर थाना क्षेत्र के बाराहेड़ पेड़ा के पास वह पहुंचा ही था कि तभी माधोगढ़ से ग्वालियर जा रही यात्री बस ने उसकी बाइक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद जैकी कुशवाह बस में फंस गया और चीखते हुए लगातार बस रोको, बस रोको चिल्लाता रहा।

घसीटता हुआ ढाबे तक ले गया बस

लेकिन लापरवाह ड्राइवर ने बस नहीं रोकी और बाइक समेत उसे करीब 500 मीटर तक घसीटते हुए एक ढाबे तक ले गया। बस रुकी तो युवक को बाहर निकाला गया, लेकिन इस दौरान उसकी मौत हो चुकी थी। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस ने बस को मालनपुर थाने के सामने जब्त कर लिया है। हादसे से आक्रोशित स्वजन और ग्रामीणों ने बाराहेड़ पेड़ा और मांगे दा ढाबे पर हाइवे जाम कर दिया।

देखते ही देखते ग्वालियर-भिंड राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात पूरी तरह ठप हो गया। स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर हालात काबू में करने का प्रयास किया। वह अपने तीन भाइयों के साथ गांव से हर रोज गोदरेज औद्योगिक इकाई में ड्यूटी करने जाता था। सोमवार को भी वह सुबह 9 बजे की शिफ्ट के लिए घर से निकला था, लेकिन रास्ते में हादसे का शिकार हो गया। उसकी दो छोटी बेटियां हैं।